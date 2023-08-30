Стрілянина в Дніпрі: чому зараз я цілковито на боці патрульних поліцейських Борис Филатов

2023-08-30 17:30 259

Після того, як вся країна почала обговорювати відео подій з Дніпра, я теж маю висловитися з цього приводу. Тим більше, що сталося все на «ввіреній мені території». Тож, стисло і переконливо.

Ви знаєте, що я завжди називаю речі своїми іменами, і часто критикую деяких «правоохоронців».

Та все має бути обґрунтовано. Є базові речі. Для будь-якої країни, де прагнуть поваги до Закону.

НІХТО і НІКОЛИ не має права зневажати, хапати чи взагалі якось тягти свої руки до людини в формі, яка знаходиться при виконанні своїх службових обовʼязків.

Прошу не писати мені тут свої юридичні висновки. Я зараз говорю виключно (!) про морально-етичний вибір.

Тому в цій ситуації я цілковито на боці патрульних поліцейських. Міська влада Дніпра надасть всебічну моральну підтримку цим патрульним, а також їхнім рідним та колегам.

А ще я хочу сказати, що за час цієї війни я проїхав тисячі кілометрів по всій Україні. Мене десятки разів зупиняли на різних блокпостах – поліція, військові чи Нацгвардія. Дивилися документи, оглядали машину, просили відкрити багажник, фотографували його вміст. Подекуди ставили дурнуваті питання. Та жодного разу я не «качав права» та не розповідав, що я – великий начальник. Я просто виконував вказівки людей в формі. А потім сідав собі в авто, і далі спокійно їхав.

Подумайте про це.

P.S. І ще одне. Припиніть писати про «власника елітного авто». Немає різниці, яку машину водить людина. Не треба збуджувати низинні почуття натовпу, примішуючи до ситуації ще й класову ненависть. Бо бидло – хоч на Jaguar, хоч на «запорожці» – завжди залишається бидлом.

Джерело: ФБ

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