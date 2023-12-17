Вуха виборчих чорних технологів та воплі про гроші на фронт Володимир Арʼєв

2023-12-17 11:33 444

Кілька навіжених тіток з воплями влетіли в новий магазин Roshen у Хмельницькому з вимогами давати гроші на фронт.

Якби вони мали час не лише волати гасла, а і читати новини, то знали би що Фонд Порошенка з Roshen включно витратили на армію понад 3 мільярди гривень і це один з трьох найбільших внесків від бізнеса для ЗСУ.

Тітки чомусь не пішли кричати до офісу 95 Кварталу, який попри війну майже не платив податків до 2018 року включно.

Зате деякі персони з бізнес-оточення Зеленського катаються по Оболоні на ультрановому електричному BMW iX за $100.000 і ніде не тисне.

А коли зненацька зʼявляються такі тітки, значить все менше довіри розмовам зе-влади про «виборів не буде». Занадто з-за тіток стирчать вуха виборчих чорних технологів.

Джерело фб

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