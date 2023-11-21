Урок Евромайдана, который Запад почему-то не усвоил Янина Соколовская

2023-11-21 12:46 296

Я слишком хорошо помню Вильнюс-2013, к которому украинская делегация готовилась, как к параду: дамы шили платья, кавалеры утюжили свои Бриони - должно было состояться подписание Евроассоциации.

Накануне в Вильнюсе был прием, эстетный, с шампанским через край. Очень хорошо помню, как к януковичу подошли Меркель и Грибаускайте и снова сообщили, что условием подписания Ассоциации является освобождение великой узницы-Тимошенко из тюрьмы. (Грибаускайте с ней дружила и даже наведывалась к ней в тюремную больницу, видимо, полагая, что все тюрьмы у нас именно такие - с индивидуальными палатами, новейшим оборудованием и чистейшим постельным бельем. Белье, кстати, было полосатым. И только это, единственное, напоминало о тюремном контексте картинки).

Янукович на приеме дам выслушивал и пытался возражать что-то из серии "я не влияю на украинский суд". Дамы показали, что не верят, и повторили условия задачи.

Думаю, зная характер собеседника, они понимали, что разговор закончится не волей для пламенной Юлии, а срывом подписания Евроассоциации.

Так и произошло.

После приема украинская делегация, спаковав так и не надетые наряды, покинула Вильнюс.

В Киеве встал Майдан.

Майдан избили.

Погибла Небесная сотня.

Сбежал янукович.

Россия вторглась на Донбасс, сначала в Славянск, а потом - разменяла его на Донецк.

Турчинов стал триединым и.о.правителем.

Добровольцы пошли на фронт - в кроссовках и без оружия.

Каждое село стало собирать на броники, каски, автоматы и прочее - страна абсолютно не была готова к войне. Особенно - с россией. (Даже на военных учениях потенциальным противником выступали аналоги Польши и Венгрии, но не россии).

Далее были котлы, сонмы погибших и широкомасштабная война, ставшая стартом Третьей мировой.

А Грибаускайте получила в Киеве приз Человек года.

А Меркель снова стала канцлером. И только когда ушла на пенсию, оказалась порицаема согражданами. Но - не за провал Ассоциации с Украиной.

Ассоциацию подписал позже президент Порошенко, но это не имело медийного успеха. Все информационное поле уже заняла война.

Майдан, великий пример украинского самопожертвования, так ничему и не научил Запад. Там до сих пор думают: а стоит ли принимать Украину в ЕС, а достойна ли она членства в НАТО, а нужно ли ей давать миллиарды на самооборону или стоит посмотреть, как она сама будет корячится, истекая кровью и людьми.

После всего, что с нами было, не Запад должен решать, хочет ли он нас видеть. Украина должна думать, нужен ли ей такой Запад как образец для подражания.

И я очень надеюсь, что раньше или позже, она снова проявит смелость и расскажет Западу эту страшную правду.