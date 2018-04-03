С праздником, друзья! С днем великой Победы! Великой потому, что была она искренним подвигом народа, вышедшего защитить свой дом.
Ушедшие на эту войну святые перед Богом, Отечеством и людьми.
Паразитирующие на этой Победе, отрицающие ее, замыливающие ее играют на стороне того врага Украины, который заявил, что победить в войне можно было и без украинцев.
Помните об этом, не поддавайтесь на провокации.
Празднуйте искренне, празднуйте, как в песне, со слезами на глазах.
Тех, кто помнит, чтит и оценивает по достоинству былые победы, ждут победы новые. В том числе - и в необъявленный войне на Донбассе, единственный вариант Победы в которой формулируется одним коротким словом - МИР.