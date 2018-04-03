Смысл Победы: слово из трех букв Янина Соколовская

2018-05-09 10:41 910

С праздником, друзья! С днем великой Победы! Великой потому, что была она искренним подвигом народа, вышедшего защитить свой дом.

Ушедшие на эту войну святые перед Богом, Отечеством и людьми.

Паразитирующие на этой Победе, отрицающие ее, замыливающие ее играют на стороне того врага Украины, который заявил, что победить в войне можно было и без украинцев.

Помните об этом, не поддавайтесь на провокации.

Празднуйте искренне, празднуйте, как в песне, со слезами на глазах.

Тех, кто помнит, чтит и оценивает по достоинству былые победы, ждут победы новые. В том числе - и в необъявленный войне на Донбассе, единственный вариант Победы в которой формулируется одним коротким словом - МИР.