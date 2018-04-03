Смысл Победы: слово из трех букв Янина Соколовская

2018-05-09 10:41 910

С праздником, друзья! С днем великой Победы! Великой потому, что была она искренним подвигом народа, вышедшего защитить свой дом. 

Ушедшие на эту войну святые перед Богом, Отечеством и людьми.

Паразитирующие на этой Победе, отрицающие ее, замыливающие ее играют на стороне того врага Украины, который заявил, что победить в войне можно было и без украинцев.

Помните об этом, не поддавайтесь на провокации.

Празднуйте искренне, празднуйте, как в песне, со слезами на глазах.

Тех, кто помнит, чтит и оценивает по достоинству былые победы, ждут победы новые. В том числе - и в необъявленный войне на Донбассе, единственный вариант Победы в которой формулируется одним коротким словом - МИР.

Еще блоги

Янина Соколовская Смысл Победы: слово из трех букв 2018-05-09 10:41 910
Игорь Шевырев США и Китай: проверка на прочность 2018-05-03 08:12 9170
Вадим Трюхан Народного прем’єра у Вірменії не обрали - там все лише починається 2018-05-02 12:55 11067
Игорь Шевырев Корейская карта в споре между США и Китаем 2018-04-25 08:26 21070
Вадим Трюхан Україна і Білорусь мають стати східноєвропейськими тиграми 2018-04-17 13:38 32445
Игорь Шевырев Китай показал альтернативу Западу 2018-04-11 17:30 40320
Вадим Трюхан За крок від третьої світової 2018-04-11 10:56 52108
Влад Золотарь Экономическое чудо черниговского губернатора 2018-04-03 16:04 67701
Все блоги

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Блоги

Янина Соколовская Смысл Победы: слово из трех букв 910
Игорь Шевырев США и Китай: проверка на прочность 9170
Вадим Трюхан Народного прем’єра у Вірменії не обрали - там все лише починається 11067
Игорь Шевырев Корейская карта в споре между США и Китаем 21070
Вадим Трюхан Україна і Білорусь мають стати східноєвропейськими тиграми 32445
Игорь Шевырев Китай показал альтернативу Западу 40320
Вадим Трюхан За крок від третьої світової 52108
Влад Золотарь Экономическое чудо черниговского губернатора 67701
Все блоги

Лента

14:45 В США сделали жесткое заявление по поводу ввода миротворцев на Донбасс
14:13 Луценко заявил, что депутатские права Савченко ограничены решетками изолятора
13:44 Украинцев призвали не проявлять агрессию во время массовых мероприятий 9 мая
13:16 Начались аресты за использование символов коммунистического режима
12:43 Порошенко во время официальной речи упомянул Сталина и ядерные угрозы Путина
12:15 Прогноз погоды на 9 мая: Украину сегодня накроют грозы и проливные дожди
11:42 На Арсенальной в Киеве задержали провокатора с ружьем и женщину с портретом Бузины
11:14 Нацкорпус заблокировал телеканал Интер в Киеве, требуют снять с эфира концерт
10:41 "Празднуют в милитарном угаре", – Порошенко назвал "Бессмертный полк" частью гибридной войны
10:13 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области