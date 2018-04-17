В поисках антикризисного менеджера - Кто может стать шестым Президентом Наталія Білоус

2018-05-15 15:31 518

Мы с каждым днём становимся все ближе и ближе к президентским выборам и с каждой секундой интрига растет. Кто же станет шестым Президентом Украины? Как показывают наблюдения: граждан интересует не столь публичное лицо, а сколько, то будет ли эта персона – независимой или дальше украинская политика будет зависеть от настроения американской или российской «верхушки», как это происходит 26 лет?

По прежнему для украинцев актуальные вопросы: войны, экономической стабильности и гражданской безопасности. На данном этапе общество требует отчета за конкретные дела, а не пустые слова. Не исключено, что популисткие лозунги о райской жизни будут присутствовать, как всегда это бывает, но не будут иметь массовой поддержки.

В социуме возникает запрос на поиск антикризисного менеджера, который сумеет объединить Украину и не будет вести раскола по принципу языка, религии и других спорных моментов. Народ устал от войны, в которой нет ни конца, не края.

Отсюда и возникает необходимость в избрании Президентом Украины человека, который сумеет в этой разрухе быстро навести порядок, не боясь массовой критики единомышленников и оппонентов. Иначе, если в 2019 году не будет избран антикризисный менеджер, то страна еще больше погрязнет в экономическом и политическом кризисе, вплоть до оглашения технического дефолта.

Однажды с помощью Фейсбука я проводила опрос пользователей со всей Украины, было опрошено – 300 юзеров. Так вот, какая наблюдается тенденция:

1. 60% респондентов хотят в украинской политике видеть совершенно новые лица, особенно среди кандидатов в Президенты, которые раньше не были замешанные в коррупционных скандалах и не являются родственниками нынешних политиков.

2. 20 % респондентов готовы сами баллотироваться в Президенты Украины, лишь бы изменить систему и доказать обществу, что граждане сами строят свое государство.

3. 15 % респондентов утверждают, что Институт Президента необходимо ликвидировать, поскольку этот государственный орган не оправдал свои надежды, а вместо него должна быть парламентская республика.

4.5 % опрошенных считают, что народ – не источник власти и не в силах изменить клановую систему.

Безусловно, среди граждан есть определенная часть людей, которые полностью не доверяют государственным органам власти, считают, что Майданы ничему хорошему социум не научили и что вообще нет никаких законных методов борьбы с нелегитимной властью. Это совершенно не так. Порой проще признать существующие положения, лишь бы ничего не изменять, ведь только лень и не вера в себя и свои силы может остановить народ к победе. А победа – это лучшая жизнь для наших детей в Украине, а не заработках в соседей. Запомните на всегда, что политики – невечные, это лишь временный сервис, который подконтрольный работодателю – народу. Надеюсь, что на президентских выборах в 2019 году украинцы будут руководствоваться своими мозгами, а не пакетом гречки от «старого» популиста.