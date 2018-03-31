Политика Холодницкий рассказал, что можно услышать на его "пленках": и маты тоже

2018-03-31 14:30 631

 

Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий уверяет, что на аудиозаписях, полученных путем прослушивания его кабинета нет криминала кроме разве нецензурных слов.

Об этом он сказал на брифинге 30 марта, отвечая на вопросы журналистов.

"На этих записях вы не услышите ни одного факта вымогательства мной взяток, занесения мне чемоданов с деньгами в кабинеты. Ни одного предложения этого рода", - сказал Холодницкий.

"Что есть на этих записях? Возможно, там есть нецензурное общение. В том числе и с подчиненными при обсуждении каких-то производств. Но извините, наше грязное болото коррупции белыми перчатками вычистить трудно", - подчеркнул он.

Руководитель САП отметил, что "как обычный человек, также умеет ругаться".

"Такая у нас работа. Но публично вы не услышите от меня брань", - сказал Холодницкий.

Руководитель антикоррупционной прокуратуры отметил, что еще не видел текстов жалоб Генпрокуратуры в Квалификационно-дисциплинарную комисию прокуроров, но готов отвечать за свои слова и действия.

"Посмотрим, что будет в жалобе дисциплинарной. Я прокомментирую каждое свое слово и каждое действие, которое за этим словом последовало. Но это должны быть не вырезки слов, а разговоры целиком".

Ранне Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что о его отставке не речь идет.

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