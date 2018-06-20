Европа разных скоростей или стратегия отношений с Китаем Игорь Шевырев

2018-07-03 08:19 154

Чтобы Европе стать глобальным игроком, необходимо кроме соблюдения ряда обязательных условий: также развивать партнерство с другими глобальными игроками. Например, с Китаем и Японией.

Как укрепить партнерство между Европой и Китаем?

Наиболее крепкое партнерство основывается на стратегических отношениях и общих ценностях. В то время как партнерство, основанное сугубо на прагматичных интересах, является уязвимым.

«Европа разных скоростей» содержит разные модели взаимоотношений. В том числе, по отношению к Китаю. Яркий пример – политика Франции и Германии.

Германо-китайские отношения основываются, прежде всего, на экономическом сотрудничестве и прагматичных интересах. Для Германии – это «вечный» интерес получить наибольшую материальную выгоду при экономных вложениях. Это одна из распространенных тактик, на которой основывается конкурентоспособность немецкой экономики. Для Китая – есть стратегический интерес, то есть укрепить позиции на перспективном рынке Европы, пользуясь возможностями крупнейшей европейской экономики. Ну и конъюнктурный интерес: получив доступ к немецкой высокотехнологической продукции, использовать это для модернизации собственной экономики.

В общем, обычная схема германо-китайских отношений, которая успешно работала на протяжении многих лет. Но сейчас эта модель практически исчерпана.

Разумеется, по мере роста экономики Китая ее привлекательность для ряда немецких инвесторов снизилась. В то время как планка требований Китая по качеству инвестиций наоборот, выросла. На очень насыщенном китайском рынке тесно и немецким компаниям становится сложнее удерживать конкуренцию. Это находит свое проявление и на политическом уровне. В 2018 году едва ли не впервые в Мюнхене (по ходу конференции безопасности) тогдашний глава МИД Зигмар Габриэль заявил об «угрозах» Китая, якобы «бросившего вызов» миропорядку Запада. Впрочем, новый министр иностранных дел Хейко Маас, в своем недавнем выступлении в бундестаге, тоже предостерегает о «растущей угрозе» Китая для ЕС. В общем, тенденция в немецко-китайских отношениях стабильно сохраняется.

Французско-китайские отношения – это другая модель взаимоотношений.

И совсем другие тенденции.

На первый взгляд, если говорить сугубо об экономических показателях, то торговля между Пекином и Парижем по своим объемам уступает динамике германо-китайского товарооборота. К тому же, Пекин уверенно удерживает профицит в двусторонней торговле.

Тем не менее, для Парижа развитие сотрудничества с Пекином является одним из основных приоритетов. Например, французский президент Эммануэль Макрон 2018-й дипломатический год начал именно с Пекина. При этом за все время визита старался не обращать внимание на существенный дефицит в торговом балансе. Но сделал самый главный месседж: готовность Парижа активизировать сотрудничества в рамках проекта Нового Шелкового пути.

К слову, конкретный пример лидера, который стратегические интересы государства ставит выше прагматических интересов. Причем подчеркнем, речь в данном случае идет больше, чем просто о сотрудничестве. Речь о партнерстве в интересах глобального мира, стабильности и процветания, которое основывается на стратегических интересах и взаимной выгоде Парижа и Пекина.

Еще одна важная особенность французской политики: Париж в переговорах отстаивает не только собственные интересы, но прежде всего, интересы Европы. (Для сравнения: позиция Германии – показывать свои интересы как интересы Европы, продвигая свои (немецкие) интересы, пользуясь инструментами Европы).

Китай в свою очередь, тоже неоднократно в наиболее сложные ответственные периоды обращался за помощью к Парижу. Например, за помощью в корейском урегулировании. И Европа на начальном этапе, перед финальной сингапурской встречей Ким Чен Ына, приняла активное участие в многосторонних переговорах и на высоком политическом уровне, а также организовав дискуссии экспертов. В Стокгольме, Хельсинки, Брюсселе.

Сейчас перед угрозами новых «торговых войн», провоцируемых Трампом, Пекин снова обращается за помощью к Парижу. И Париж снова навстречу пошел.

Французский премьер Эдуард Филипп в конце июня был приглашен на переговоры в Пекин. Этот визит в некоторой степени можно считать продолжением январского визита Макрона.

Напомним, Макрон по ходу своего тогдашнего визита сделал ряд крупных предложений Пекину. В Пекине принципиальное согласие дали. Сейчас же Пекин не только выразил готовность, но и показал возможность китайско-французское партнерство углубить.

Премьер Китая Ли Кэцян например, заявил об имеющихся возможностях и докупить новые «Аэробусы», расширив тем самым действующий китайский авиапарк и заодно снизив зависимость от монополии «Боинга»; и расширить партнерство в атомной энергетике, нарастить закупки французского мяса. В общем, Пекин четко демонстрирует готовность дружить. И для подкрепления дружбы сокращать существующие дисбалансы в двусторонней торговле.

«Китай будет работать вместе с Францией по консолидации доверия, углублению сотрудничества и построению всестороннего партнерства», - подчеркнул Ли Кэцян.

Французский премьер Эдуард Филипп основные месседжи главы китайского правительства поддержал, подчеркнув важность и сохранить мультикультурный диалог, и развивать свободную торговлю, и защитить климат от техногенных факторов, а главное – совместными усилиями строить Новый Шелковый путь.

Премьеры Франции и Китая также обсудили возможности расширения сотрудничества в сфере культуры, образования, а также контакты между людьми.

В Пекине также выразили надежду, что Франция будет выполнять «конструктивную роль» в китайско-европейских отношениях.

Прим: «Конструктивная роль» Франции в ближайшее время пригодилась бы.

5-10 июля премьер Китая Ли Кэцян отправляется в европейское турне.

Сначала – премьер Ли Кэцян примет участие в рамках формата «16+1» (VII саммит Китая и стран Центральной и Восточной Европы), который в этом году состоится в Софии (Болгария).

Затем – в Берлине предстоит V раунд германо-китайских межправительственных переговоров.

Накануне европейского турне Ли Кэцяна Китай сделал позитивный месседж Евросоюзу, сдержав обещания и открыв доступ для иностранных компаний на ряд своих рынков.

Правда, переговоры о новом торговом соглашении между ЕС и КНР по-прежнему на стадии переговоров, консультаций и согласований.

В то время как соглашение о свободной торговле между ЕС и Японией практически готово. Японский премьер Синдзо Абэ «в середине лета» (в середине июля) едет в Брюссель договариваться с Европой.

Однако, о том, как укрепить стратегическое партнерство между Европой и Японией в отдельной статье.