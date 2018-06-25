Истории успеха Малайзии: от коррупции и долгов к устойчивой экономике Игорь Шевырев

2018-07-05 11:01 280

Рост экономики в Малайзии в ближайшие годы будет стабильным, сильным и устойчивым, прогнозируют в Мировом банке. Например, на 2018 год этот показатель прогнозируется на уровне 5,4% ВВП.

В Мировом банке по-прежнему называют Малайзию «историей успеха». Несмотря большие коррупционные скандалы и триллионные долги, накопившиеся за предыдущие годы.

Во-первых, Малайзии, которая традиционно является экономикой, ориентированной на экспорт, быстро удалось переориентироваться на внутреннее потребление. Этому способствуют и устойчивые потребительские настроения, и насыщенный рынок труда. А за истекший год ситуация с внутренним потреблением еще более улучшилась. В частности, после того как правительство временно приостановила налог на потребление.

Во-вторых, Малайзия диверсифицировала экспорт. В частности, увеличив долю экспорта товаров и услуг, а также расширяя географию экспорта. Нефть и газ, хотя и по-прежнему среди основных источников доходов, но их влияние на торговый баланс уже не столь критично. Для сравнения: в 2017 году нефтедоллары составили 14,8% доходов бюджета. В то время как в рекордном 2009-м году этот показатель составлял 43%. Низкие мировые цены на нефть безусловно, оказывают свое сдерживающее влияние. Для сравнения: в среднем, рост мировых цен на $1 дополнительно дает малазийской экономике 400 миллионов рингитов.

Однако, товарный экспорт в общем объеме торговли составляет 20%, из которых 37% - экспорт электрооборудования и электроники. Для сравнения: даже при пиковых мировых ценах на нефть в 2012 году эти показатели составляли соответственно 30% и 37%.

Напомним также, Малайзия наряду с Индонезией – крупнейшие в мире экспортеры пальмового масла. Кроме того, Малайзия представлена на рынке сжиженого газа.

В общем, определенная устойчивость малазийской экономики достигнута. Номинально экономика Малайзии даже прирастает в два раза больше, чем средний темп глобальной экономики, которая в последнее время показывает тенденцию к замедлению.

Однако, есть и сдерживающие факторы.

Во-первых, внутриполитические факторы и закономерная неопределенность вокруг перспектив экономической политики после того как в стране поменялась власть, по результатам майских парламентских выборов, которые привели к возвращению на премьерский пост 93-летнего Махатхира.

Во-вторых, сложная складывающаяся конъюнктура на международных рынках. Преимущественно, здесь сказывается непредсказуемость политики Трампа, который придерживается жесткого протекционистского курса. Хотя и преувеличивать данный фактор тоже не стоит. Учитывая, что доля США в общем малазийском экспорте составляет символические 0,8%. Сдерживающим фактором также является неопределенность вокруг ставок ФРС, которая уже несколько лет держит в напряженности все азиатские рынки. Учитывая, что малазийский рингит очень уязвим от курса американского доллара. Экспорт Малайзии за истекший год резко замедлился. Например, в мае он вырос только на 5,5%. Хотя накануне в апреле рост составлял 14%. Для сравнения: в мае 2017 года рост экспорта составлял 32,4%.

В-третьих, некоторый риск также создает экономическое противостояние между США и Китаем, которое с июля входит в новую горячую фазу и угрожает перерасти в «торговую войну». Правда, на сей счет неоднозначная ситуация.

С одной стороны, несомненно в краткосрочной перспективе это только добавит неопределенности в экономической политике. Но с другой стороны, всегда нужно учитывать, что риски, как правило, идут в паре с возможностями. Чем дольше затянутся «торговые войны» между США и Китаем (а складывающаяся тенденция такова, что эта американо-китайская «игра» в долгую), тем больше выгод могут получить динамично развивающиеся страны Юго-Восточной Азии, которые смогут перенаправить на себя некоторые производственные мощности.

Тем более, что страны Юго-Восточной Азии уже представляют собой не только единый интегрированный политический союз (АСЕАН), но и развивающееся экономическое сообщество. А еще важно учесть фактор возрожденного Транс-Тихоокеанском партнерства. Как мы отмечали ранее, Малайзия – одна из тех, кто в большей степени выигрывает в результате создания ТРР.

…В общем, инвестиционная привлекательность малазийской экономики сохранится. А Малайзия тем временем, заинтересована расширить географию своего экспорта и проявляет интерес к торговле с Европой.

Недавно малазийская бизнес-делегация презентовала свои ведущие компании перед странами Восточной Европы. Украина стала первым пунктом европейского турне малазийских бизнесменов.

В Киеве в рамках украинско-малазийского бизнес-форума приняли участие Marvel Electronics, Auzton Distribution (рынок продуктов питания), Asia Big Power (рынок энергетических напитков и пищевой продукции), Adina Global (рынок морских перевозок).

«Украинская экономика имеет хорошие возможности и перспективы, к которой малазийские бизнесмены проявляют интерес развивать сотрудничество», - выражает общие малазийские ожидания Амсари Яхья (Amsyari Yahya), представляющий национальную корпорацию по развитию внешней торговли (MATRADE).