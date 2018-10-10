Кто поедет уполномоченным на Закарпатье Игорь Шевырев

2018-10-17 09:25 364

Венгрия согласилась изменить название новой должности своего уполномоченного, который в правительстве Орбана будет заниматься делами Закарпатья. Но не имеет значение, каким будет отредактированное название этой должности.

Есть три основные претензии, от которых Венгрия не откажется при любых обстоятельствах.

Во-первых, Венгрия не откажется от претензий на Закарпатье. Тем более, сейчас внимание Венгрии к делам закарпатским еще более усилится. В данном случае можно бы сразу упомянуть и о «закарпатском меморандуме», с принятия которого начало работу нынешнее третье правительство Орбана, и о создаваемой специально «под Закарпатье» отдельной правительственной должности. Можно бы сказать еще и то, что против всего лишь одного украинского региона будет работать вся правительственная «машина» Венгрии, отмывая под эти цели солидные (по меркам Венгрии) бюджетные средства. Это если говорить о реальных венгерских способностях. Но в таком случае нужно сказать и о венгерских амбициях.

Во-вторых, Венгрия не откажется от претензий создать на Закарпатье свою «автономию». Отдельный нюанс, какой конкретно и в каких размерах венгры представляют себе «закарпатскую автономию»? Это тот самый нюанс, который показывает масштабы венгерских амбиций. Венгерские амбиции отнюдь не ограничиваются размерами одного лишь района Берегово. И даже расплескиваются далеко за административные пределы Закарпатской области, где-то в Карпатском бассейне. Несмотря на явное несоответствие венгерских амбиций их реальным способностям. Тем не менее…

В-третьих, Венгрия не откажется от блокирования украинской евроатлантической интеграции. Шантаж давно стал одним из основных инструментов современной венгерской внешней политики. Конечно же, с подобными «инструментами» недолго нарваться на европейские санкции. Тенденция к санкциям Брюсселя у Венгрии уже наблюдается.

Однако, Украина умеет давать достойный отпор на любые претензии Венгрии. Недавний «паспортный скандал», вспыхнувший на Закарпатье, это хорошо продемонстрировал.

Закарпатье показало пример украинской национальной консолидации.

Можно добавить еще несколько советов, как повысить эффективность украинской внешней политики в отношении Венгрии.

Во-первых, Украине нужна эффективная и патриотичная гуманитарная политика. Это вообще общенациональная проблема. Нужна политика поддержки української мови, популяризации украинской культуры. Но особенно, нужна единая и патриотичная информационная политика.

Наверное, в наибольшей степени дефицит качественной информационной патриотической политики ощущается на Закарпатье. Но здесь информационная политика нужна с местной закарпатской спецификой, которая бы учитывала существующее многонациональное разнообразие.

Нужно не просто патриотическая политика, а политика, основанная на европейских ценностях свободы, демократии, толерантности, уважения к правам человека.

Для сравнения: Будапешт через закарпатских венгров на гуманитарные нужды отмывает большие (по венгерским меркам!) бюджетные средства. И на поддержку венгерского языка, и на частные венгерские школы, популяризацию венгерской культуры, истории.

В общем, Закарпатье нуждается в качественном патриотическом усилении.

Во-вторых, оборона важна не сама по себе. В современном мире наиболее успешная оборона – коллективная оборона. То есть вместе с союзниками. С союзниками, которых между собой связывают общие интересы, вызовы, угрозы. На практике не так уж и сложно в данном случае найти таких союзников в регионе, где Будапешт испортил отношения практически со всеми своими соседями.

В-третьих, учитывать региональный (международный) контекст, который уже сложился и сохраняет тенденцию не в пользу Венгрии. У венгров много проблем не только с соседями. Хоть с румынами, хоть с хорватами или боснийцами. Но прежде всего, устойчивые конфликты с Брюсселем.

В-четвертых, не только держать оборону, но и стараться возвращать «претензии» назад, на венгерскую территорию. Тем более, у венгров внутренних слабостей есть много и в политике, и в экономике.

Но это опять же: к потребности в патриотической информационной политике, а также в необходимости обеспечения безопасности национального информпространства.

В-пятых, если Венгрия едва ли все свои основные правительственные усилия (при многочисленных внутренних проблемах) направляет только против одного единственного украинского региона, но при этом никак не может справиться…Это, прежде всего, конкретный показатель крайней слабости и уязвимости современной Венгрии.

…Тем временем, по-прежнему открытым остается основной вопрос:

Венгрия со своим «уполномоченным» определится – кто же, наконец, по-хозяйски займется делами Закарпатья от Украины.

Украина за годы своей независимости знала много разных хозяйственников.

Нужен не только хозяйственник, а прежде всего, украинский патриот, заботливо относящийся к людям, понимающий закарпатское многонациональное разнообразие и придерживающийся современного демократического мировоззрения, свободного от пережитков советского прошлого.

С настроем на усердный кропотливый труд, на пользу людям и в интересах развития закарпатского края. Учитывая запущенное состояние многих краевых дел, работа не рейтинговая, сиюминутная выгода даже не просматривается.