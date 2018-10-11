Как достойно ответить на претензии Венгрии Игорь Шевырев

2018-10-18 10:37 210

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, которая состоится на следующей неделе.

Украина смогла выработать оптимальную модель мирных взаимоотношений с Венгрией. Несмотря на то, что Будапешт не отказывается от претензий к Киеву: не только в отношении государственного территориального устройства, но и вообще к евроатлантическому развитию Украины.

Какими бы ни были договоренности между Киевом и Будапештом, всегда важно учитывать: Будапешт, пытаясь разыграть «закарпатскую карту», придерживаться взятых на себя обязательств не будет. Украина и Венгрия имеют разные интересы, которые столкнулись словно в клинч, в непримиримом споре через Закарпатье.

Есть разные представления у Киева и Будапешта, какими должны быть перспективы для Закарпатья.

Для Венгрии Закарпатье – не более, чем «буферная зона», через которую отмываются огромные бюджетные средства, отрабатываются разного рода схемы и политтехнологии только лишь для того, чтобы потешить «имперские интересы» (для страны, которая никогда не была «империей»). Для Будапешта – это сродни политической игре, которая разыгрывается лишь для того, чтобы отвлечься. Прежде всего, отвлечься от своих внутренних проблем. Можно только догадываться, насколько сегодня реально серьезно усугублены внутренние проблемы Венгрии, накопившиеся за три непрерывных срока правительства Виктора Орбана. Но и действующая политика Орбана не претерпит принципиальных изменений. Будапешт и впредь будет пытаться создавать нестабильность вдоль периметра границ со своими соседями, авантюрно рассчитывая, чтоб эта нестабильность не переросла в массовые протесты непосредственно на территории Венгрии. Будапешт не заинтересован в поступательном развитии украинского Закарпатья, это противоречит «имперским интересам» Венгрии.

Для Украины Закарпатье – это более, чем просто Край, обладающий многочисленными ресурсами и живописным природным ландшафтом. Закарпатье представляет стратегическую ценность. Не только для Украины, но и всей Европы. Это европейский мост, через который обеспечивается диалог разных национальных культур. С одной стороны, диалог национальных культур, связанных общей судьбой непосредственно на территории Закарпатья. Срібний Край может быть примером поддержания многонационального мира для многих стран, где есть внутренние конфликты между теми или иными нацменьшинствами. С другой стороны, диалог национальных культур, который позволяет Киеву выстраивать мосты со всеми сопредельными странами и способствует укреплению мира, безопасности и стабильности во всем регионе Центральной и Восточной Европы.

Как мирно и упреждая конфликт урегулировать споры между странами, которые придерживаются разных интересов?

Прежде всего, чтобы не довести споры до конфликта нужно заблаговременно упредить причины, которые потенциально могут создать конфликтную ситуацию. Здесь сразу важно отметить нюанс: конфликтную ситуацию создают не претензии, выставляемые Венгрией.

Первопричина – напряженная экономическая ситуация, угрожающая социальным взрывом. Для Венгрии – это собственные внутренние проблемы, которая она пытается перенести на Закарпатье. Для Украины – это напряженная социальная ситуация на Закарпатье. Особенно, в тех районах, где фактически есть влияние Венгрии. Если на Закарпатье будет стабильная социальная ситуация, у венгров не будет возможностей для реализации «претензий».

Во-вторых, необходимо провести реальную переоценку венгерского влияния на Закарпатье. А учитывая недоговороспособность Будапешта по отношению к Киеву, необходимо венгерское влияние свести к предельному минимуму. Важный шаг в этом направлении уже сделан.

Киеву удалось успешно нивелировать венгерское влияние в закарпатских местных органах власти, которое давно перешло все допустимые «красные линии» от просто представительства национальной общины и фактически работало на государственные интересы Венгрии.

Есть вообще основания предполагать, что нынешнее фактическое венгерское влияние на Закарпатье может быть преувеличено.

Сколько закарпатских венгров на самом деле сейчас постоянно проживают на Закарпатье?

Сколько закарпатских венгров выехало за пределы Закарпатья, воспользовавшись «двойным гражданство», в которое в предыдущие годы играла Венгрия?

Те, кто выехал – их свободный выбор. Кто не уехал – тот уже не уедет.

Задача Украины – способствовать активному вовлечению закарпатских венгров в украинское общество, способствуя их самореализации.

Подчеркнем: задача – не в том, чтобы сделать на Закарпатье «меньше Венгрии».

Главная задача, чтобы на Закарпатье стало «больше Украины».

Для выполнения этой главной задачи на Закарпатье нужен эффективный менеджер. То есть по факту свой, украинский «уполномоченный» по делам Закарпатья. Чем больше делами Закарпатья занимается венгерский уполномоченный – тем выше потребность в украинском эффективном менеджере.

Нужен эффективный менеджер, который смог бы мирно урегулировать споры с соседями, укрепляя закарпатские региональные позиции; способствовать украинскому национальному усилению в регионе (на Закарпатье должно звучать «больше Украины» и меньше искусственных скандалов с Венгрией) и, конечно же, способствовать диалогу и развитию культур нацменьшинств, создающих уникальность закарпатской местной специфики.

Нужен патриотически настроенный хозяйственник, который смог бы организовать местное закарпатское хозяйство таким образом, чтобы способствовать региональному возрождению, стать привлекательным для бизнеса и стимулировать как инвестиционное развитие, так и активное инфраструктурное строительство.

Что может стать в помощь эффективному менеджеру?

Во-первых, децентрализация. С одной стороны, децентрализация передаст власть на местах непосредственно территориальным громадам. С другой стороны, децентрализация будет способствовать мирной смене закарпатских элит. Как результат, появятся социальные «лифты» для становления новых лидеров. Не менее важно также функциональное значение, которое имеет децентрализация. Можно не сомневаться: большинство проблем на местах смогут самостоятельно решить территориальные громады. Как минимум, важно громадам не мешать. А по возможности и помогать. Децентрализация является гарантией, что помощь власти дойдет до непосредственного своего адресата – к громадам.

Во-вторых, консолидация.

На Закарпатье недостаточно обеспечить национальную консолидацию. Необходима народная консолидация, которая в перспективе может стать предпосылкой и для международной консолидации, укрепляя позиции Украины в Европе.

Прежде всего, объединить закарпатцев-украинцев, а также способствовать тесной интеграции и диалогу культур нацменьшинств, проживающих на Закарпатье.

На Закарпатье должно стать больше української мови, українських шкіл, развиваться українська культура, православна віра, национальная история, местные закарпатские традиции, обычаи. Нацменьшинства должны иметь реальные возможности к интеграции в украинское национальное пространство, а также развивать собственные национальные традиции.

Закарпатье может стать примером формирования украинской политической нации.

В-третьих, масс-медиа.

С одной стороны, масс-медиа – основной коммуникатор между властью и обществом. С другой стороны, масс-медиа – один из основных консолидаторов общества. Не только распространяют информацию, но и воспитывают, просвещают людей.

Проекты реформирования государственных и местных СМИ на Закарпатье, поддерживаемые Евросоюзом, должны быть на Закарпатье ускорены (на данный момент регион в аутсайдерах) и должны иметь приоритетное значение.

В-четвертых, партнерство с бизнесом. С одной стороны, создать благоприятные условия, которые б заинтересовали бизнес активно помогать закарпатскому хозяйственному развитию. А с другой стороны, поддержка закарпатских брэндов. Закарпатские брэнды, как и медиа, основные рекламисты Закарпатья в окружающем мире.

В-пятых, евроинтеграция. С одной стороны, выстраивание мостов сотрудничества со всеми сопредельными странами. С другой стороны, создать условия для укрепления позиций Украины в регионе Центральной и Восточной Европы.

Закарпатье должно стать украинским еврорегионом, через который непосредственно должна вестись коммуникация сов семи европейскими странами сопредельного региона. Не только укрепить нынешние, но и выстроить новые линии коммуникации.

…Опыт Закарпатья заключается не только в том, как достойно ответить на претензии Венгрии. Этот опыт не менее важен также в масштабах всей Украины. В частности, опыт межнационального мира, формирования политической нации.

Опыт Закарпатья по мирному урегулированию претензий Венгрии может быть использован в других странах, имеющих схожие проблемы и вызовы.