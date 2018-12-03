Дело Семочко: бывший контрразведчик в разведке Игорь Шевырев

2018-12-19 11:25 2511

Президент распорядился провести проверку на предмет наличия (отсутствия) российского гражданства у украинского офицера безопасности Сергея Семочко.

Но вопрос не только в том, есть ли у Семочко российский паспорт?

СБУ должна была разобраться с этим вопросом гораздо раньше. Например, в 2015 году, когда он был назначен начальником Главуправления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ (куда попал практически сразу же после аннексии Крыма). (Прим: до аннексии Крыма Семочко был одним из высших должностных лиц Крымского департамента СБУ). За два года работы в центральном аппарате СБУ Семочко тем более, должен был быть проверен. Перед тем, как в 2017 году был назначен главой Управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Но зачем Семочко впоследствии был назначен в Службу внешней разведки?

Указом №223\2018 от 31 июля 2018 года Семочко был уволен из киевского «главка» СБУ.

И практически сразу же указом №225\2018 (от 31 июля) Семочко был назначен первым замом главы СВР.

На тот момент должность первого зама в руководстве СВР была вакантной с октября 2017 года.

Сложно сказать, в чем заключался смысл этого назначения?

Сложно сказать, чем должен был заниматься «бывший» контрразведчик во время работы в разведке.

Во всяком случае, больше всего запомнится эта работа скандалом, который возник едва ли не сразу после назначения.

Обычно в подобных случаях принято учитывать специфику разведки и контрразведки, а это – противоположные деятельности.

Разведчик всегда работает с достоверной информацией. Задача разведчика – найти достоверную информацию и немедленно передать высшему руководству своей страны. И сложность этой задачи заключается отнюдь не только в том, чтобы отличить правду от фейка. Разведчик должен доставить экслюзивную информацию и представляющую ценность для государства, которая зачастую скрыта под грифом «гостайны». Отметим, зачастую разведчику приходится работать в сложных и неблагоприятных условиях (в конце концов, и в жизни правду выяснить не всегда просто).

Контрразведчик наоборот, как правило, распространяет ложную информацию. Задача контрразведчика – скрыть правду, гостайну. И чтобы попытаться скрыть правду (тайну) от разведчиков контрразведчику приходится распространять шум, гам, домыслы. Отметим, зачастую контрразведчику приходится работать в благоприятных условиях. Государство создает благоприятные условия для тех, кто защищает государственные тайны.

Разведчик всегда работает на доверии. Учитывая, что зачастую именно доверие между людьми является основным источником достоверной и значимой информации. В том числе, информации, составляющей гостайну. Разведчик дорожит своими источниками и всячески поддерживает установившееся с ними доверие. Основная сила разведки – в доверии. Так, работа разведки тянется годами и растягивается на десятилетия.

Контрразведчик наоборот, старается только втереться в доверие, чтобы впоследствии обманывать (а также выкрадывать полученную на доверии информацию). Но если в разведке обман – это как стиль жизни, то в разведке во всяком случае, обман не только не допускается, но и быстро раскрывается.

Ну, примерно так, как быстро раскрылся Семочко.

«Проблема Семочко» в очередной раз, высветила острую нехватку квалифицированных кадров.

Квалифицированных кадров не только очень мало. (Прим: а когда квалифицированных кадров хватало или были в избытке?). Но даже имеющиеся кадры не всегда оптимально расставлены.

Один вопрос: зачем контрразведчику работать в разведку?

Есть также вопросы к его непосредственному руководителю. Например, уже больше года прошло, как кадровый дипломат возглавляет внешнюю разведку.

Как прошел этот год в разведке (если не обращать внимание на нынешний скандал вокруг назначения Семочко)?

…В общем, практика показывает: дипломат – в разведку, не самое лучшее решение.

Разведчик во главе дипломатии – гораздо эффективнее получается.

Доказано за год Майком Помпео, Госсекретарем США.