Спасти рядового Микитася? Кто влияет на судей и АРМА Янина Соколовская

2025-09-10 09:26 4440

Не успела Ирина Мудрая вступить на должность замглавы ОП, как загремели скандалы, связанные с одиозным экс-застройщиком и топ-коррупционером Максимом Микитасем.

Злые языки утверждают, что мудрая дама посодействовала отмене торгов в АРМА по Укрбуду и активно включилась в решение судебных вопросов Микитася.

Информированные источники в то же время говорят, что Микитась при помощи новой заместительницы главы ОП, используя доступные ей рычаги влияния через ВРП на судей, пытается закрыть свои вопросы в судах, в том числе - в ВАКСЕ. Если им удасться провернуть этот «кейс», то НАБУ и вся антикоррупционная вертикаль будут, к сожалению, окончательно дискредитированы.

В данный момент, Микитась, любитель похвастаться своими связями (вспомните хотя бы пленки НАБУ, где он рассказывал, что Стефанишина во всем ему поможет), считает, что «умножит на ноль» всех судей, участвующих в рассмотрении его дел. Шантаж, угрозы - это ж классика.

Хотелось бы пожелать мудрой даме найти других друзей, поскольку с такими, как Микитась, дружить опасно. Конечно, если у дамы есть карьерные амбиции.

Ведь превращать ВРП в личный сервисный центр для решения задач Микитася, мягко говоря, недальновидно.