Мінськ-2 і Стамбул-2: зрада чи стратегія в порівнянні Виктор Уколов

2025-11-22 12:45 111

А тепер порівняймо підписані 12 лютого 2015 року домовленості Мінськ-2 (яким роками обурювався Зеленський і Єрмак) і Стамбул-2, який нам готують.



1. Території

Мінськ-2 (2015)

• Росія офіційно НЕ отримувала жодної території в України.

• «Окремі райони Донецької і Луганської областей» — особливий статус всередині України.

• Лінія розмежування — тимчасова, не визнавалася міжнародно.

• Україна не повинна була відводити війська за межі власних територій.

Стамбул-2 (план 28 пунктів)

• Крим, Донецьк, Луганськ — де-факто визнані російськими, включно зі США.

• Херсон, Запоріжжя — «заморожені» по лінії фронту → також де-факто визнання.

• Україна має вийти з частини Донеччини, створивши буфер, який де-юре визнається нейтральним і демілітаризованим, а де-факто російським.

• РФ «жертвує» лише тим, що не анексує нові області України.

Висновок

Мінськ-2 був важким, але НЕ передбачав визнання російських загарбань. Стамбул-2 — легалізація окупації.



2. Статус України, НАТО та оборона

Мінськ-2

• Нейтралітет України не вимагається.

• Питання НАТО взагалі не порушувалося.

• Україна зберігає право на власну оборону без обмежень чисельності ЗСУ.

Стамбул-2

• Україна зобов’язується НЕ вступати до НАТО (конституційно).

• НАТО формально закріплює, що ніколи не прийме Україну.

• ЗСУ — обмеження у 600 000 військових.

• НАТО не може розміщувати війська в Україні.

Висновок

Мінськ-2 не позбавляв Україну права на суверенну оборонну політику. Стамбул-2 — пряма демілітаризація України.



3. Росія та її міжнародна роль

Мінськ-2

• РФ приховується за «посередником», хоча після підпису Путіна стає визнаною стороною конфлікту.

• Про повернення Росії до G8 чи зняття санкцій — жодного слова.

Стамбул-2

• Повна програма реабілітації Росії:

o поетапне зняття санкцій,

o повернення до G8,

o американсько-російський інвестиційний фонд,

o довгострокова економічна співпраця США–РФ.

Висновок

Мінськ-2 — невдала спроба політичного прикриття агресора. Стамбул-2 — винагорода агресора.



4. Контроль над кордоном

Мінськ-2

• Україна повертає контроль над кордоном 1991 року з РФ (проте без Криму) тільки після:

o змін до Конституції,

o проведення виборів,

o амністії бойовиків.

Стамбул-2

• Питання кордону 1991 року фактично не піднімається – Україна втрачає території 2 областей повністю і ще 2 в частині захоплених територій.

Висновок

Мінськ-2 — виконання умов з теоретичною перспективою відновлення контролю за кордоном 1991 року. Стамбул-2 — частина України віддається Росії, що нагадує перший розподіл Речі Посполитої.



5. Вибори та політичний тиск

Мінськ-2

• Вибори в ОРДЛО — лише після виконання умов.

• Усі вибори — за стандартами ОБСЄ, та за українськими законами.

Стамбул-2

• Україна має провести загальнонаціональні вибори через 100 днів після угоди - це навіть не вимога РФ у Мінську — це прямий політичний тиск.

Висновок

Мінськ-2 — вибори лише на окупованих територіях. Стамбул-2 — вказівка Україні, коли проводити загальнонаціональні вибори.



6. Гарантії безпеки

Мінськ-2

• Гарантів немає.

• ОБСЄ лише моніторить.

• Ніяких «гарантій» від США чи інших країн документ не містить.

Стамбул-2

• Єдиний гарант — США, які можуть відкликати гарантію.

• Україна має платити(!) за гарантію США.

• США керують Радою миру, що контролює виконання угоди.

Висновок

Мінськ-2 — слабкоконтрольований, але багатосторонній. Стамбул-2 — монополія США з правом тиску на Україну.



7. Амністія та право

Мінськ-2

• Амністія — для учасників подій в ОРДЛО.

Стамбул-2

• Повна амністія для всіх сторін конфлікту, включно з російськими злочинцями, катами, депортаторами дітей.

Висновок

Стамбул-2 фактично закриває питання російських воєнних злочинів, що робить неможливим юридичне переслідування злочинців.



8. Ідеологічні та гуманітарні пункти

Мінськ-2

• Жодних ідеологічних вимог.

• Жодних вимог щодо мови чи «боротьби з «нацизмом».

Стамбул-2

• Україна має ухвалити норми щодо «мовних меншин» (російська позиція).

• Програми «толерантності», «боротьби з нацизмом» — пряме копіювання російської пропаганди.

• Гарантії для російської православної церкви Україні (!)

• Ніяких дзеркальних вимог до РФ.

Висновок

Стамбул-2 інтегрує кремлівські пропагандистські наративи у мирну угоду.



ПІДСУМОК У ДВОХ РЕЧЕННЯХ

Мінськ-2 — не містив прямої здачі суверенітету, територій і обмежень для армії.

Стамбул-2 — це повноцінний «проект капітуляції», що фіксує російську окупацію, обмежує українську оборону, реабілітує росію і військових злочинців.

Джерело фб