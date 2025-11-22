Мінськ-2 і Стамбул-2: зрада чи стратегія в порівнянні Виктор Уколов
2025-11-22 12:45 111
А тепер порівняймо підписані 12 лютого 2015 року домовленості Мінськ-2 (яким роками обурювався Зеленський і Єрмак) і Стамбул-2, який нам готують.
1. Території
Мінськ-2 (2015)
• Росія офіційно НЕ отримувала жодної території в України.
• «Окремі райони Донецької і Луганської областей» — особливий статус всередині України.
• Лінія розмежування — тимчасова, не визнавалася міжнародно.
• Україна не повинна була відводити війська за межі власних територій.
Стамбул-2 (план 28 пунктів)
• Крим, Донецьк, Луганськ — де-факто визнані російськими, включно зі США.
• Херсон, Запоріжжя — «заморожені» по лінії фронту → також де-факто визнання.
• Україна має вийти з частини Донеччини, створивши буфер, який де-юре визнається нейтральним і демілітаризованим, а де-факто російським.
• РФ «жертвує» лише тим, що не анексує нові області України.
Висновок
Мінськ-2 був важким, але НЕ передбачав визнання російських загарбань. Стамбул-2 — легалізація окупації.
2. Статус України, НАТО та оборона
Мінськ-2
• Нейтралітет України не вимагається.
• Питання НАТО взагалі не порушувалося.
• Україна зберігає право на власну оборону без обмежень чисельності ЗСУ.
Стамбул-2
• Україна зобов’язується НЕ вступати до НАТО (конституційно).
• НАТО формально закріплює, що ніколи не прийме Україну.
• ЗСУ — обмеження у 600 000 військових.
• НАТО не може розміщувати війська в Україні.
Висновок
Мінськ-2 не позбавляв Україну права на суверенну оборонну політику. Стамбул-2 — пряма демілітаризація України.
3. Росія та її міжнародна роль
Мінськ-2
• РФ приховується за «посередником», хоча після підпису Путіна стає визнаною стороною конфлікту.
• Про повернення Росії до G8 чи зняття санкцій — жодного слова.
Стамбул-2
• Повна програма реабілітації Росії:
o поетапне зняття санкцій,
o повернення до G8,
o американсько-російський інвестиційний фонд,
o довгострокова економічна співпраця США–РФ.
Висновок
Мінськ-2 — невдала спроба політичного прикриття агресора. Стамбул-2 — винагорода агресора.
4. Контроль над кордоном
Мінськ-2
• Україна повертає контроль над кордоном 1991 року з РФ (проте без Криму) тільки після:
o змін до Конституції,
o проведення виборів,
o амністії бойовиків.
Стамбул-2
• Питання кордону 1991 року фактично не піднімається – Україна втрачає території 2 областей повністю і ще 2 в частині захоплених територій.
Висновок
Мінськ-2 — виконання умов з теоретичною перспективою відновлення контролю за кордоном 1991 року. Стамбул-2 — частина України віддається Росії, що нагадує перший розподіл Речі Посполитої.
5. Вибори та політичний тиск
Мінськ-2
• Вибори в ОРДЛО — лише після виконання умов.
• Усі вибори — за стандартами ОБСЄ, та за українськими законами.
Стамбул-2
• Україна має провести загальнонаціональні вибори через 100 днів після угоди - це навіть не вимога РФ у Мінську — це прямий політичний тиск.
Висновок
Мінськ-2 — вибори лише на окупованих територіях. Стамбул-2 — вказівка Україні, коли проводити загальнонаціональні вибори.
6. Гарантії безпеки
Мінськ-2
• Гарантів немає.
• ОБСЄ лише моніторить.
• Ніяких «гарантій» від США чи інших країн документ не містить.
Стамбул-2
• Єдиний гарант — США, які можуть відкликати гарантію.
• Україна має платити(!) за гарантію США.
• США керують Радою миру, що контролює виконання угоди.
Висновок
Мінськ-2 — слабкоконтрольований, але багатосторонній. Стамбул-2 — монополія США з правом тиску на Україну.
7. Амністія та право
Мінськ-2
• Амністія — для учасників подій в ОРДЛО.
Стамбул-2
• Повна амністія для всіх сторін конфлікту, включно з російськими злочинцями, катами, депортаторами дітей.
Висновок
Стамбул-2 фактично закриває питання російських воєнних злочинів, що робить неможливим юридичне переслідування злочинців.
8. Ідеологічні та гуманітарні пункти
Мінськ-2
• Жодних ідеологічних вимог.
• Жодних вимог щодо мови чи «боротьби з «нацизмом».
Стамбул-2
• Україна має ухвалити норми щодо «мовних меншин» (російська позиція).
• Програми «толерантності», «боротьби з нацизмом» — пряме копіювання російської пропаганди.
• Гарантії для російської православної церкви Україні (!)
• Ніяких дзеркальних вимог до РФ.
Висновок
Стамбул-2 інтегрує кремлівські пропагандистські наративи у мирну угоду.
ПІДСУМОК У ДВОХ РЕЧЕННЯХ
Мінськ-2 — не містив прямої здачі суверенітету, територій і обмежень для армії.
Стамбул-2 — це повноцінний «проект капітуляції», що фіксує російську окупацію, обмежує українську оборону, реабілітує росію і військових злочинців.
Джерело фб