Ось юридичний аналіз та норми права.

Питання екстрадиції осіб, підозрюваних у тяжких кримінальних злочинах в Україні, набуває все більшої актуальності. Одна з найгучніших тем — можлива екстрадиція громадянина України Міндича з території Ізраїлю, де він ймовірно перебуває.

1. Правова база Ізраїлю щодо екстрадиції

Екстрадиція з Ізраїлю регулюється:

Законом про екстрадицію, 1954

Людська гідність і свобода

Судова практика БАГАЦ

(Справи 752/11, 7399/03, 4596/05)

2. Чи існує договір про екстрадицію між Україною та Ізраїлем?

Прямого договору немає, але екстрадиція можлива на основі:

• принципу взаємності,

• норм внутрішнього законодавства Ізраїлю,

• міжнародних зобов’язань.

3. Коли Ізраїль може екстрадувати Міндича??

Головні критерії:

Принцип подвійної злочинності

Відсутність політичної мотивації

Достатність доказів

Гарантії дотримання прав людини

Можливість відбування покарання в Ізраїлі (для громадян/мешканців)

Не впевнена, що Міндич є тошев исраель (постійним жителем Ізраїлю, тому можливі виключення на користь України)

Це встановлено ст. 1–4 Закону про екстрадицію.

4. Процедура видачі

1. Запит України

2. Перевірка Мін’юстом Ізраїлю

3. Затримання особи

4. Розгляд у окружному суді

5. Оскарження в БАГАЦ

6. Остаточне рішення — Міністр юстиції

5. Коли Ізраїль відмовить у екстрадиції?

• політичне переслідування;

• ризик тортур чи нелюдського поводження;

• відсутність гарантій справедливого суду;

• корупційні ризики у справі;

• слабкі докази;

• відсутність гарантій переведення покарання.

6. Висновок

Екстрадиція Міндича з Ізраїлю можлива, але лише за умови сильного доказового пакета та гарантій України.

Практично процедура є досить складною з багаторівневою перевіркою дотримання прав людини.

7. Моя професійна допомога для України у цьому кейсі.

Як адвокат, який працює як з українським, так і з ізраїльським правом, можу надати:

• правовий аналіз екстрадиційних справ,

• складання юридичних позицій для судів Ізраїлю (включно з БАГАЦ),

• підготовку позиції щодо екстрадиції,

• супровід у справах щодо міжнародного розшуку та INTERPOL,

• комунікацію з ізраїльськими органами та адвокатами,

• пояснення сім’ям щодо реальних ризиків, строків і можливостей захисту.

Немає нічого неможливого, треба просто бажання притягнути особу до відповідальності з дотриманням всіх процедур.



