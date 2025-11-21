Мирный план или обман? Янина Соколовская

2025-11-21 11:32 296

В мирном плане, который никто толком не видел, но все обсуждают, у меня появилось любимое. Даже вспомнился старина Чечетов с его "развели, как котят". То есть кто-то с наглой рыжей мордой продолжает считать, что украинцы могут поверить в сказочку о нейтральной зоне, которую украинские войска добровольно оставят, а российские банды совершенно займут и будут любоваться цветами на нейтральной полосе?

И этот хитрый кто-то абсолютно конкретен в цифрах: 100 млрд.долларов забрать из российских замороженных активов и отдать на восстановление Украины, а 50% прибыли - вернуть Штатам.

Если напрячь то место, где до войны у всех нас был мозг, то всплывет вопрос: какая прибыль от восстановоения? Этих 100 млрд. не хватит даже дыры залатать.

100 млрд. дол для послевоенной страны - как слону дробина.

Вспомните: чтоб без всякой войны Польшу подогнать под минимальные стандарты жизни ЕС, в нее единовременно влили 200 млрд. евро.

200!

Евро!

И там не надо было латать военный ущерб, и там страна не обезлюдела и не хоронила каждый день своих погибших.

На каких котов расчитан новый американский развод, если вчера путин показательно назвал украинскую власть бандитским режимом и всячечки показал, что на переговоры не пойдет? Кто второй переговоршик в этих 28 пунктах? Если Штаты, то мы с ними не воюем. Да у нас и с рф не война, а военное положение, если смотреть по документам.

По сути, эти все пункты - очередной американский рассказ про "сделку" и "очень деньги нужны" - у них же свой кризис. И переть они пытаются нахрапом, как в сделке "Минералы (и редкоземельные) в обмен на мир". Она у Штатов получилась на 50%: редкоземельные мы отдали, а мир не получили.

Сейчас нахрап не помог - даже при всей беспредельности нынешней команды, она опасается майдана и понимает, что капитуляция станет ее концом. Возможно, не только политическим.

И как только дети с картонками вышли на улицы Киева, власти дали им отпускную и разрешили покинуть страну всем, кто младше 22х - чтоб уезжали и больше трех не собирались.

А в случае капитуляции возможно восстание не только детей.

Тем более, что капитуляция должна была стать бессмысленной и беспощадной. "Отдайте земли в обмен на обещания "самой честной в мире" россии" - звучит слабовато даже на американском английском.

... Впрочем, все это уже было. Американцы и британцы были союзниками на словах и не вмешивались во Вторую мировую, пока Сов Союз мог хоть как-то сопротивляться сам. Перелом в войне наступил, когда американцы и британцы почуяли прямую угрозу себе и включились не только словами и поставками, а живой военной силой.

А британские бомбардировки Кельна, Берлина и других ключевых немецких городов добили нацистский режим на его территории.

Хочу напомнить, что, по имеющимся данным, во время массированных атак на Кельн в небе было до 3000 бортов. По словам выживших жителей Кельна, "небо кипело от самолетов, и мы мечтали, чтоб они полетели на Берлин".

Только после массированных авиаатак гитлеровский режим лишился внутренней поддержки в стране и немцы вдруг пришли к выводу, что все это им - за уничтоженных евреев. И это было только началом.

Бомбардировки Германии и активное включение союзников позволили в 1945-ом дойти до Берлина. Сейчас же союзники ведут себя, как в январе-1942. Они ленивы и не хотят лично включаться. И не намерены дойти до москвы.

Но Польша уже почуяла прямую угрозу, и ее начальник генштаба заявил о скоро придущей в страну войне. То есть, понимание начинает прорезаться.

Близится 1943-й год...