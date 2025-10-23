Росіяни вбивають, якщо їм не дати відсіч. Навіть у шахах Володимир Гарець

2025-10-23

Багато хто про це не чув, але у світі шахів сталася трагедія - у 29 років помер Даніель Народицький. Американський шахіст українського походження - його батько був українцем, але сам Даня народився вже в США.

Неймовірно талановитий, розумний і прекрасний коментатор, який завжди міг розповісти просто про таку непросту гру, як шахи. Був дуже здібний в бліц і рапід, кажуть, міг бути і топ-10 гравцем у світі у класиці, якби захотів. Слухати його на шахові теми завжди було дуже цікаво, він був як ходяча енциклопедія - міг на стрімах з нічого розповідати про якусь не банальну гру з шістедесятих. І це було цікаво!

Тому те, що сталося з ним потім - це справжній шок для іноземців. Він зіштохнувся з росіянином владіміром крамніком, який публічно звинуватив Народицького у шахрайстві.

Тут треба відступ. Шахи - це історично типово совєтсько-російська гра, і там багато чемпіонів саме з цим паспортом. крамнік - один з найбільших персонажів там, ходяча легенда, якому постійно заглядали у рота. На ефірах, на турнірах, на стрімах - упивався цією популярністю.

Навіть після 2022-го. В реальності ця російська свиня не проходить навіть перше коло запитань, яке може йому поставити будь-який українець. Хто агресор у війні? Чи засудиш ти путіна? Чому росія напала на Україну? У відповідь там тиша або абсолютна єрєсь. У мене був з крамніком дуже короткий діалог в твітері, який закінчився тим, що я послав його у сраку, а він забанив мене зі словами «я наполовіну украІнєц і знаю, что у вас там нє всє такіє моральниє уроди».

Для українців, які в темі шахів, крамнік був і є відкритою книгою. Але в англомовному середовищі йому продовжували і продовжували надавати майданчики для його шизофренії. Він вів себе як абсолютно типова русня - публічно всіх булить, підмінює факти, викидає на вас тонни антинаукової статистики. За два останні роки його руки дотягнулися від рандомних майстрів до топ-3 гравця світу Накамури.

І цей булінг не минає безслідно - він зароджує сумніви у тих, хто не готовий одразу дати відсіч. Чеський гросмейстер Давид Навара публічно зізнавався, що після атаки від крамніка він задумувався про самогубство. Хто знає, цілком можливо, що у когось були ще такі випадки.

З Народицьким ця історія продовжувалася більше року. Десятки беззмістовних твітів, великі інтервʼю росіянам і потоки маячні - і все проти Народицького. І це морально його зламало. Він став менше грати в шахи, він поступово відмовився від коментаторства, бо відчував на собі пляму на репутації. Найбільший шаховий ресурс запровадив проти Дані ще жорсткіші правила по античитінгу для турнірів, що робило ті ж стріми ще складнішими. Все це накопичилося і не було вирішене на загальному рівні.

Кілька днів тому Народицький вийшов на свій останній стрім. І це була зламана і нещасна людина. Наприкінці - можете пошукати це відео в твітері - він сказав: «Проблема у тому, що після цієї історії з крамніком я кожного разу відчуваю, що коли роблю щось добре, коли я граю добре, люди починають у мені сумніватися». На фоні чутно, як його друг, який о другій ночі приїхав до нього додому, бо побачив цей стрім і був шокований станом Даніеля, йому відповідає: «Це не твоя проблема, що думають про тебе люди», а той просто дивиться в одну точку і сумно посміхається.

Через кілька днів Народицький помер. Без відповіді від чого, але зрозуміло, завдяки кому. Цей моральний урод за всіма російськими методичкамм навіть зараз бігає в сусідніх соцмережах з криками, що його викладки були вірними, що проти нього розвертають пропагандистську кампанію, що він подасть до суду на усіх критиків. Йому публічно нарешті почали опонувати не тільки Накамура, а й інші топові шахісти. Але ж вже запізно.

І я не маю ні найменшого уявлення, чи зрозуміють суть всього цього іноземці. Але для нас, українців, це ще одне нагадування. Що єдина правильна відповідь русні - це дати їм жорстку відсіч. Дати в морду і плюнути в них. На будь-яку заяву, на будь-яку дію. Бо інакше вони залазять в голову, сіють сумнів, розпалюють найгірше. Це їхня сутність і наш найбільший ворог.

Ні вони, ні їх сателіти серед громадян тут не мають права на голос. Ніколи.

Джерело фб

