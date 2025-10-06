2025-10-06 07:10 444

Араб из сектора Газы по фамилии Алабадла в начале 2000-х годов женился в Харькове на гражданке Украины Елене Ельминой. После рождения трех детей брак распался. Летом 2013 года уже бывший муж Елены вывез обманом двух сыновей и пятилетнюю дочь в сектор Газы - якобы попрощаться с больными бабкой и дедом. И остался там с детьми, дефакто похитив их у матери. Елена выиграла судебные дела во всех инстанциях с вердиктом, что бывший муж должен вернуть ей детей. Но на территории Сектора Газы решения украинского суда были до лампочки.

Все 12 лет женщина присылала детям подарки на дни рождения - книги и конфеты, а дочери слала куклы. Дочь, которую мама называла Мируся, стала в Газе Самирой. Иногда матери разрешали поговорить с детьми по телефону, и они всегда просили забрать их из Газы в Украину.

После кровавого нападения ХАМАСа на Израиль 7-го октября 2023 года и начала ответной войны против сектора Газы, началась подготовка к эвакуации граждан Украины из террористического анклава. Благодаря содействию посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, Жамаль, Ахмед и Самира Алабадла в январе 2024 года попали в список на эвакуацию.

Но накануне выхода из Газы, отец детей вдруг передумал отпускать с сыновьями 15-летнюю дочь. Как рассказывает Елена, дети умоляли его, Самира плакала, а она сама предлагала свою помощь и деньги. Но араб не отпустил девушку. В марте 2024 года сыновья вернулись домой в Харьков к матери, а их сестра осталась с отцом в палаточном городке, где были проблемы с водой, светом и едой.

Вскоре выяснилось, что отец оставил собственную дочь и как средство передвижения, и как способ для заработка. Он предложил Елене вывезти его с новой женой и их детьми, а также и Самиру, из сектора Газы. Военные действия в секторе продолжались, новая эвакуация откладывалась - так прошли полтора года. Мать из Харькова обращалась к МИДу Украины и к харьковскому депутату Верховной Рады Александру Бакумову с просьбой о спасении дочери. В августе 2025 года Елена даже сделала видеоклип с личным обращением от имени Самиры к министру иностранных дел Украины Андрию Сибиге.

Бывший муж регулярно напоминал Елене о своем желании покинуть Газу, пользуясь украинским гражданством дочери. А параллельно с этим он принимал в своей палатке потенциальных женихов для Самиры, которые предлагали "калым" в виде банок тушенки и пакетов риса из ооновской гуманитарной помощи. Семь раз за полтора года отец выставлял Самиру на такие "сватовства", заработав на юной дочке немало консервов и риса.

Второй этап эвакуации состоялся 29 сентября 2025 года, и он проходил при сотрудничестве двух спецслужб - ГУР (Главного управления разведки Украины) и израильского ШАБАКа. Посол Украины Евгений Корнийчук лично участвовал в логистике этой эвакуации и встречал людей на израильской стороне на пункте пропуска Керем-Шалом.

Когда Самира с отцом перешли КПП, девушку пропустили далее в автобус, который увез её и других граждан Украины в Иорданию на самолет. А похитившего её мужчину быстро забрали сотрудники ШАБАКа, у которых, как выяснилось, давно были вопросы о связях Алабадлы с ХАМАСом.

Сейчас Самира/Мируся вместе с мамой ходит по торговым центрам Харькова, покупая девушке новую "цивильную" одежду. Это мог бы быть "хэппи-энд" данной истории - если бы не почти ежедневные российские обстрелы жилых районов Харькова ракетами и ударными "шахедами".



