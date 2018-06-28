Мир Смоленская катастрофа: следователи сделали сенсационную находку

2018-06-28 17:39 153

 

Представители польской комиссии по расследованию авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском 2010 года, в котором погиб президент республики Лех Качиньский, обнаружили химические соединения и следы взрывчатки на 107 обломках самолета.

"Доказательства свидетельствуют, что остатки взрывчатых веществ были по меньшей мере на 107 элементах самолета, прежде всего на металлических частях кресел", - сказано в материале еженедельника Gazeta Polska, передает "Польское радио".

Химические соединения были найдены на фрагментах коврового покрытия и заслонок. В частности, гексоген, тетранитропентаеритрит и динитротолуол.

Отмечается, что анализы являются результатом официальных исследований Центральной криминалистической лаборатории полиции в 2012 и 2013 годах, которые описаны в разных томах документов расследования.

"Исследования, касающиеся следов взрывчатых веществ, сходятся с результатами экспериментов, описанных в техническом рапорте подкомиссии (председателя. – Ред.) Антони Мацеревича", - говорится в материале.

Эксперты доказали, что на взрыв в левой части крыла указывают повреждения, осколки и многое другое. Подкомиссия установила, что главной причиной разрушения самолета за мгновение до приземления был взрыв балластного бака. Это также доказывают специфические повреждения тел: полное расчленение жертв, разбросанные останки по всей территории, где упали обломки, а также многочисленные и крупные ожоговые ранения и отсутствие одежды.

Напомним, ранее следователи нашли на обломках самолета и теле одной из жертв следы взрывчатки, хотя проба почвы не показала содержания веществ на месте крушения.

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