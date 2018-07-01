Украина фото Масштабный потоп в Чернигове: горожан вывезли из опасных районов

2018-07-01 15:00 441

 

Городские власти Чернигова приняли решение отселить пять десятков местных жителей, чьи дома оказались затоплены в результате обильных осадков.

Отмечается, что горожанам оставаться там было крайне опасно. Почти вся Украина на период выходных дней оказалась под влиянием негативных погодных условий.

В ряде областей наблюдался сильный, порывистый ветер, который отчасти напоминал ураган, улицы городов освещала молния, устраивающая "светомузыку", а также неистово гремел гром. Больше всего из тех, кому не повезло, оказались жители города Чернигов, поскольку там ливень затопил дома, а людям пришлось эвакуироваться на лодках.

Стоит отметить, что непогода разбушевалась в ночь на 30 июля. В результате сильных ливней часть города оказалась почти под водой: на поверхности остались лишь дома частных секторов, поскольку на таком уровне пребывала вода. Коммунальщики начали бросать все силы на откачку воды. Жителей частных домов эвакуировали на лодках.

Пресс-служба Черниговского городского совета информирует о том, что тех граждан, которые проживают в ныне затопленных домах, переселили в их временное жилище. Причем, большинство затопленных районов все еще являются потенциально опасными для людей: с последствиями непогоды разбираются коммунальщики.

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