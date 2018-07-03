Мир Жара в Азербайджане - вся столица страны остались без электричества

2018-07-03 14:45 189

Сегодня некоторые районы Азербайджана и почти вся столица Баку остались без электричества. 

"Авария произошла на теплоэлектростанции "Азербайджан", расположенной в городе Мингячевир, в результате чего без света остались города Баку и Сумгайыт, а также Ширван, Гянджа, Агдаш, Барда, Гах, Загатала и другие районы", - сообщает Oxu.oz.

Причиной аварии стала аномальная жара в Азербайджане. Детали происшествия расследуются.

Напомним, в Украине до сих пор остаются без электроснабжения более 40 населенных пунктов, которые были обесточены вследствие непогоды несколькими днями ранее.

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