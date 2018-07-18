Украина Жара и грозы: появился свежий прогноз погоды в Украине

2018-07-18 21:00 297

 

В четверг, 19 июля, в Украине ожидается жаркая погода с дождями и грозами.

Об этом на своей странице в Facebook написала украинская синоптик Наталья Диденко.

"Если у вас на гигрометре влажность 70-90 процентов, на голове панама, вы в темных очках, шортах, десятый душ уже не помогает, футболку или рубашку можно выкручивать, сердце периодически оказывается в горле, а воздух словно окутывает саунной элегией - вы не в тропиках, вы в умеренно-континетальном украинском климате", - написала синоптик.

По ее словам, 19 июля в среднем температура составит 23-28 градусов, при этом, в восточных и южных областях она поднимется до 30 градусов.

В западных, северных, центральных областях и в северных районах Николаевской и Одесской областей ожидаются локальные грозовые дожди.

В Киеве ожидается 25 градусов тепла, кратковременные дожди и грозы.

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