Мир фото Беспилотник в Гималаях спас альпиниста, которого давно считали погибшим

2018-07-20 17:31 141

Альпинист, который считался погибшим в Гималаях, был обнаружен в горах с помощью беспилотного дрона. 

"65-летний высококвалифицированный альпинист Рик Аллен спускался со скалы и упал, но не был серьезно ранен. Его рюкзак заметил работник базового лагеря, после чего было принято решение отправить на поиски беспилотный дрон", - сообщает The Telegraph.

Устройство поднялось на высоту 8,4 тысяч метров, прежде чем удалось зафиксировать местонахождение Аллена.

Затем Аллен был спасен другими альпинистами и шерпами (местные жители). Аллена вернули в лагерь, прежде чем отправили в больницу для лечения пальцев ног.

Аллен сказал, что использование беспилотного летательного аппарата было значительным, поскольку оно показывало изображения, доказывающие, что он все еще жив.

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