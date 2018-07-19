Мир Знаковый автогигант США - Ford переходит на выпуск электромобилей

2018-07-20 12:14 177

В США признали, что эпоха двигателей внутреннего сгорания быстро идет к закату. Будущее автопрома за экономными и экологически чистыми электрокарами.

Культовая американская автокомпания Ford (без наработок которой мы бы сегодня не имели массового производства авто) будет переходить на производство электромобилей, постепенно отказываясь от двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Об этом в интервью изданию Engadget рассказал глобальный директор "зеленого" направления марки Тед Каннис.

По словам топ-менеджера, автомобильный мир меняется, и компании необходимо идти в ногу со временем.

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Он также отметил, что "Ford намерен выпускать EV`ы, ориентированные на разную публику и рынки", поскольку "дни обычных машин подходят к концу".

Одним из первых электромобилей Ford нового поколения станут Mustang и внедорожник Mach 1 - они появятся в 2020 году.

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К 2022 году компания планирует представить еще 16 электрокаров, плюс 24 подзаряжаемых гибрида, среди которых будет пикап F-Серии - самый продаваемый на сегодня автомобиль в мире.

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Ранее об отказе от авто с ДВС заявляли многие крупные автопроизводители, в частности, Toyota, Volvo, Peugeot и другие.

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