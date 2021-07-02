Украина Продажи новых авто в Украине резко выросли - рейтинг самых ходовых марок лета

2021-07-02 18:33

В Украине в июне 2021 года по сравнению с июнем 2020 года продажи новых легковых автомобилей увеличились на 21% до 8,8 тыс. единиц. При этом в сравнении с маем продажи новых автомобилей увеличились на 4%. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на ассоциацию Укравтопром.

Отмечается, что на первом месте по продажам в мае автомобили марки Toyota, продажи автомобилей которой в сравнении с июнем 2020 года выросли на 25% - до 1 296 шт. Наиболее продаваемым автомобилем в мае был Toyota RAV-4 (продано 547 автомобиля).

На втором - Renault, продажи которых сократились на 15% до 986 единиц, на третьем месте автомобили марки Kia, продажи которых увеличились на 27% до 742 единиц.

На четвертом месте Skoda - 609 автомобилей (+27%) и на пятом месте Hyundai - 441 автомобиль (+11%).

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