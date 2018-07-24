Украина Савченко посмотрела на вопросы и отказалась от проверки на детекторе лжи

2018-07-24 13:12 246

Народный депутат Украины Надежда Савченко отказалась проходить психофизиологическую экспертизу на полиграфе. 

"Надежда взглянула на вопросы, они те же... искривленные и с оттенком вины. Она отказалась от этого", - сообщила в эфире телеканала 112 Украина  сестра нардепа Вера Савченко.

По ее словам, в учреждение не допустили адвокатов Савченко, ссылаясь, что не позволяет следователь. Надежду Савченко повезли обратно в СИЗО.

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Отказ Савченко пройти проверку также подтвердил один из ее защитников Александр Шадрин.

"Следователь хотел задавать свои вопросы – не те, которые просила Надежда в своем ходатайстве. Они провели одну экспертизу по своим вопросам. Она подала ходатайство, чтобы провели экспертизу по ее вопросам. У нас состязательный процесс", - заявил он.

Он уточнил, что Савченко просила поставить те же вопросы, но в другой формулировке.

"Следователь там где-то некорректно формулировал вопросы. Например, она же, как военное лицо, по роду службы сталкивалась с оружием. Поэтому, понятно, что у нее будет реакция на слово "оружие". Они реакции на эти вопросы толкуют именно как на причастность к каким-то уголовным преступлениям. Чтобы не было таких искаженных результатов, Надежда и сформулировала эти вопросы более корректно", - пояснил Шадрин.

Напомнм, ранее СБУ опубликовала результаты исследования на полиграфе, которые подтвердили, что Савченко готовила теракт.

Позже сестра нардепа заявила, что СБУ выдала фейк, зная, что адвокаты будут просить о повторном прохождении экспертизы.

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