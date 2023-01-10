Армения отказалась от проведения учений ОДКБ на своей территории: названа причина

В Армении не захотели проводить на своей территории в 2023 году учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – военного блока во главе с РФ. В Ереване такие меры считают нецелесообразными.
Об этом, в частности, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян на пресс-конференции 10 января. Его слова процитировало издание News.am.
"Министр обороны Сурен Папикян уже проинформировал Объединенный штаб ОДКБ о том, что в этой ситуации мы считаем нецелесообразным проведение учений на территории республики. В текущем году данные военные учения не состоятся", – заявил политик.
Ранее сообщалось о намерении провести на территории Армении учения ОДКБ "Нерушимое братство-2023". Так, минобороны РФ анонсировало, что российские военнослужащие сухопутных войск будут задействованы в тренировках миротворческих контингентов организации.
В сентябре 2022 года Армения также отказалась проводить учения ОДКБ из-за ситуации на границе с Азербайджаном.
Кроме нее, в ОДКБ входят Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь и страна-агрессор Россия.