Украина фото Самая кровавая луна XXI века: Сегодняшнее полное лунное затмение продлится 103 минуты

2018-07-27 17:32 168

Сегодня произойдет уникальное полное лунное затмение. Оно станет самым длинным полным лунным затмением в XXI веке. И увидеть его смогут практически все желающие жители нашей планеты.

Главное отличие лунных затмений от солнечных – вид затемненной Луны с любой точки Земли, где она видна, практически одинаков. В то время как солнечные затмения видны лишь на ограниченной территории.

Один из самых известных терминов, касающихся лунных затмений, – так называемая кровавая Луна. "Красная", или "кровавая", Луна появляется тогда, когда во время затмения Луна еще не закрыта частью земли, но уже полностью покрыта тенью земной атмосферы. Это достаточно редкое явление.

Полное лунное затмение произойдет 27 июля 2018 года. Его общая продолжительность будет около 103 минут.

Оно станет вторым полным лунным затмением в 2018 году, после первого, которое произошло в январе. Затмение будет полностью видно в Восточной Африке, Центральной и Южной Азии, а также Антарктиде. В Южной Америке, Западной Африке и Европе затмение начнется при восходе Луны, в Восточной Азии и Австралии — наоборот, при заходе.

Затмение смогут увидеть и в Украине. Лучше всего оно будет видно в восточных регионах. Ориентировочно начинать смотреть затмение можно около 22 часов по киевскому времени.

В отличие от солнечного абсолютно безопасно. Наблюдать можно как невооруженным глазом, так и с помощью оптических приборов.

Для наблюдения не понадобится какое-либо специальное оборудование (типа фильтров), так как вы не будете смотреть непосредственно на Солнце: речь идет лишь об отражении его света от Луны.

Потому нет никакого риска повредить глаза прямым солнечным светом. Для того чтобы лучше рассмотреть лунное затмение, за ним можно наблюдать через бинокль или телескоп.