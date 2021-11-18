Самое долгое за пять веков: 19 ноября состоится лунное затмение

Частное теневое затмение Луны продлится 3 часа 28 минут и станет самым продолжительным за последние 500 лет.
В пятницу, 19 ноября, произойдет частное затмение Луны продолжительностью почти 3,5 часа. Явление станет самым долгим с XV века, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Затмение увидят жители Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии, а на территории Украины его можно будет наблюдать онлайн.
Отмечается, что явление можно назвать"почти полным" лунным затмением, так как почти вся Луна зайдет в тень Земли, и большая часть лунного диска приобретет красноватый оттенок.
Частное теневое затмение продлится 3 часа 28 минут (с 9.20 до 12.48 по Киеву).
Подчеркивается, что в 11.04 по киевскому времени наступит максимальная фаза частного затмения, когда Луна, на 0,97 своего диаметра окажется в земной тени.
Как уточнили в планетарии, затмения Солнца и Луны происходят каждые полгода. Солнце, Земля и Луна в это время выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Земля, то жители планеты наблюдают лунное затмение.