Мир Президента Грузии оштрафовали за курение в американском отеле – CМИ

2018-07-30 21:00 336

 

Штраф в размере $750 президент Грузии Георгий Маргвелашвили оплатил за счет государственного бюджета, сообщает "Грузия.Оnline".

В ходе официального визита в США президента Грузии Георгия Маргвелашвили оштрафовали за курение в отеле. Об этом 30 июля сообщает "Грузия.Оnline", ссылаясь на документ, который есть в распоряжении журналистов газеты "Прайм Тайм".

Отмечается, что в марте 2018 года грузинского президента оштрафовали на $750. Эту сумму выплатили из государственного бюджета.

Издания добавило, что в мае 2018 года предметом обвинений против президента Грузии стали его командировочные расходы. В октябре минувшего года стало известно, что он потратил в заграничных командировках до 200 тыс. лари (около $82 тыс.).

Маргвелашвили стал президентом Грузии 17 ноября 2013 года. До этого занимал пост министра образования страны.

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