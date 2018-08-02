Политика Семьям пропавших без вести на Донбассе дадут пенсии в связи с потерей кормильца

2018-08-03 13:14 102

В Украине вступил в силу закон № 2505-VIII о правовом статусе лиц, пропавших без вести. Документ опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины".

В законе определяется понятие "лицо, пропавшее без вести". Так, кроме уже существующего понятия "безвестно отсутствующее лицо", содержащееся в Гражданском кодексе Украины, законодательство Украины будет включать понятие "лицо, пропавшее без вести".

Устанавливается, что человек получает статус пропавшего без вести с момента подачи заявления о пропаже человека без вести и его розыске или же по решению суда. Причем родственники лица, пропавшего без вести, имеют право знать о том, где он находится, или же о месте гибели и захоронении человека. Также имеют право получить останки погибшего.

Предусмотрено право членов семьи человека, пропавшего без вести, на получение пенсии в связи с потерей кормильца. Так, нетрудоспособные родственники имеют такое право независимо от страхового стажа, дети - независимо от того, были ли они на иждивении лица, пропавшего без вести. Право на такую пенсию возникает через месяц после внесения данных о безвестном исчезновении лица в ЕРДР и сохраняется в течение времени, когда за человеком сохраняется соответствующий статус.

Согласно закону, будет создана Комиссия по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Это должен быть постоянно действующий консультативно-совещательный орган Кабмина. Его функция — координировать деятельность госорганов, уполномоченных на учет и/или розыск лиц, пропавших без вести.

В состав Комиссии входят представители, установленные Нацполицией, СБУ, Генпрокуратурой, Минобороны, комитетом ВР по правам человека, уполномоченным ВР по правам человека, ГосЧС, Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Международным Комитетом Красного Креста. Численность и персональный состав Комиссии определит Кабмин.

Все члены комиссии, кроме председателя, выполняют свои обязанности на общественных началах.

Основная задача Комиссии - выяснение судьбы лиц, пропавших без вести во время участия в АТО, постоянного проживания или пребывания в районе проведения АТО либо ООС, вооруженного конфликта или военных действий на территории Украины, массовых беспорядков внутри государства, а также в связи с чрезвычайными ситуациями природного или техногенного характера.

В административном кодексе предусмотрели наказание за невыполнение законных требований Комиссии, препятствованию ее деятельности, предоставление ложной, неполной информации или с нарушением сроков. За это должностным лицам грозит штраф от 1700 до 4250 грн, а за повторное нарушение в течение года - от 4250 до 6800 грн.

Уголовный кодекс теперь включает новую статью с названием "Насильственное исчезновение". Так, арест, задержание, похищение, лишение свободы человека представителем государства, в том числе иностранного, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Приказ о таких действия, или отсутствие обращения к уполномоченным органам после фиксации такого нарушения, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Закон предполагает создание Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Комиссия обеспечивает ведение такого реестра и является его держателем. Однако администратором Реестра становится госпредприятие в управлении Минюста.

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