Политика "Конец близок": сестра Сенцова рассказала страшную новость

2018-08-08 21:30 264

 

Украинский политзаключенный Олег Сенцов, который голодает уже 87-й день, почти не встает.

Об этом в Facebook написала его двоюродная сестра Наталья Каплан.

"Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение. Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голодовкой, ему не передают писем, никаких! Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит", – уточнила она.

При этом, Каплан напомнила, что ЕСПЧ настаивает о переводе в гражданскую больницу, причем ближе к месту прописки.

"Олег отказался. Говорит, что он просто не переживет этап, а в гражданской больнице в Лабытнанги, куда он уже попадал в реанимацию, над ним издеваются еще больше, чем в тюремной. Это Россия, детка... И я вообще не представляю, что еще можно сделать и как его вытащить... Все очень плохо", – заявила она.

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