Украина Весенний ветер и мокрый снег: синоптик рассказала о погоде в Украине до Рождества

2022-01-03 20:35

В Украину пришло ощутимое потепление, и 4 января в большинстве областей Украины сохранится теплая погода - днем столбики термометров поднимутся до +2+6 градусов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила синоптик Наталка Диденко.

В западной и южной частях будет еще теплее: +4+8 градусов, а в Крыму воздух прогреется до +11 градусов. На севере и северо-востоке Украины будет прохладнее - от 2 градусов мороза до 2 тепла.

"Направление ветра по преимуществу юго-западного направления, веселый, весенний, порывистый, иногда со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду. В ближайшую ночь выпадет дождь с мокрым снегом", - сказано в сообщении.

Днем во вторник дождь вероятен в западных областях (в Карпатах с мокрым снегом), не исключен в отдельных районах севера, но в целом день пройдет без существенных осадков. А вот поздно вечером 4 января и ночью 5 января дожди охватят западные, северные и центральные области Украины.

В Киеве днем 4 января будет довольно тепло - +4+6 градусов, ночью прогнозируют +1+3 градуса. Существенные осадки вероятны ближе к вечеру. Ветер юго-западный, порывистый, иногда сильный.

По прогнозу Диденко, похолодание придет в Украину 7 января - на Рождество.