Мир Уже в эти дни: эксперты напомнили о конце света

2018-08-15 18:00 192

 

Специалисты, занимающиеся исследованием возможного существования планеты Нибиру, заявили о том, что она приблизится к Земле в четверг,16 августа.

По прогнозам экспертов, уже завтра загадочная планета Х приблизится к Земле на минимальное расстояние, из-за чего произойдет вытеснение Земли с орбиты.

За считанные часы температура на Земле упадет до минимальных отметок, что приведет к гибели человечества и всех живых существ. Ученые заявили, что о приближении Нибиру свидетельствуют масштабные природные катаклизмы –землетрясения, извержения вулканов и наводнения.

«В светящейся атмосферной короне виден предмет, напоминающий планету. Как я понимаю, это не комета. Это не астероид. Это нечто более масштабное и грозное. С таким наша Земля ещё не встречалась», - заявил уральский исследователь Валентин Дегтярев.

Он подчеркнул, что американское космическое агентство НАСА обманывает людей, показывая снимки космоса, которые были сделаны непанорамными камерами, и это значит, что на фотографиях нельзя рассмотреть все пространство.

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