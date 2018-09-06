Политика "Украинская авантюра дорого стоит Кремлю", - Порошенко обратился к лидерам ЕС

2018-09-06 12:16 222

Выводы экспертов относительно применения яда "Новичок" в британском Эймсбери подтвердили, что для России-агрессора человеческая жизнь ничего не стоит, а международные границы не останавливают ее преступные намерения. 

"Преступления Кремля не скрыть! Выводы экспертов ОЗХЗ относительно применения именно "Новичка" в британском Эймсбери – это очередное подтверждение преступной сущности российского агрессора. Для него человеческая жизнь ничего не стоит. А для его преступлений – не существует границ", –  Петр Порошенко в своем Facebook.

Украинский президент подчеркнул, что список людей, которые стали жертвами Кремля шокирует.

Это десятки украинских политических заключенных в российских тюрьмах, сотни погибших в результате сбития Россией рейса МН17, тысячи погибших на Донбассе и миллионы наших сограждан, выброшенные из своих домов российскими агрессорами", – заявил президент.

Кроме того, глава государства отметил, что пришло время, чтобы Россия изменила свое поведение и отказалась от агрессии.

"Украинская авантюра дорого стоит Кремлю, постоянно увеличивая цену агрессии. И так будет со всеми другими гибридными атаками Москвы, как и в отношении сегодняшних продолжающихся бомбардировок в Сирии. Кремль должен понять, что его циничная политика раскрыта, и пришло время отказаться от агрессии, траты сил на нелепые опровержения и изменить свое поведение",– добавил президент.

Также Порошенко обратился к лидерам западных государств и напомнил им о необходимости сохранения давления на Кремль: "Не умиротворением и флиртом с Москвой, а усилением санкций и единством с солидарностью сможем остановить кремлевскую отраву и не допустить ее дальнейшее расползание и новые жертвы".

Еще по теме

У Порошенко назвали четкие сроки внесения изменений в Конституцию Украины

2018-09-05 08:11 372

Почему Порошенко вынужден сотрудничать с Медведчуком?

2018-09-04 17:05 10539

До конца сентября Украина полностью прекратит сотрудничество и дружбу с РФ, - Порошенко

2018-09-04 14:45 609

Стало известно, о чем Порошенко расскажет 26 сентября на заседании Генассамблеи ООН

2018-09-04 12:14 462

Еще новости в разделе "Политика"

В США приняли закон, позволяющий вводить санкции в ответ на кибератаки

2018-09-06 14:45 96

До конца года в Украине начнется развертывание мощной системы авиабезопасности

2018-09-06 14:13 132

В ожидании пятого транша: в Киеве начала работу специальная миссия МВФ

2018-09-06 12:43 162

"Украинская авантюра дорого стоит Кремлю", - Порошенко обратился к лидерам ЕС

2018-09-06 12:16 222
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В США приняли закон, позволяющий вводить санкции в ответ на кибератаки 2018-09-06 14:45 96
До конца года в Украине начнется развертывание мощной системы авиабезопасности 2018-09-06 14:13 132
В ожидании пятого транша: в Киеве начала работу специальная миссия МВФ 2018-09-06 12:43 162
"Украинская авантюра дорого стоит Кремлю", - Порошенко обратился к лидерам ЕС 2018-09-06 12:16 222

Лента

фото 15:50 22 ноября в Национальном Дворце Украина в Киеве состоится грандиозное шоу «Игра престолов – II»
15:46 В КНДР умер экс-министр обороны страны и главный разработчик ядерного оружия
фото 15:14 Дочь осужденного в США политтехнолога Пола Манафорта через суд сменила фамилию
14:45 В США приняли закон, позволяющий вводить санкции в ответ на кибератаки
14:13 До конца года в Украине начнется развертывание мощной системы авиабезопасности
13:44 Facebook и Twitter научились бороться с политическими манипуляциями и ботами
13:12 Минобороны затребовало из бюджета до конца года еще более 13 миллиардов
12:43 В ожидании пятого транша: в Киеве начала работу специальная миссия МВФ
12:16 "Украинская авантюра дорого стоит Кремлю", - Порошенко обратился к лидерам ЕС
КАРТА 11:42 Прогноз погоды : в Украину пришли грозовые дожди, по ночам будет холодно