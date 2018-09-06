Политика "Украинская авантюра дорого стоит Кремлю", - Порошенко обратился к лидерам ЕС

2018-09-06 12:16 222

Выводы экспертов относительно применения яда "Новичок" в британском Эймсбери подтвердили, что для России-агрессора человеческая жизнь ничего не стоит, а международные границы не останавливают ее преступные намерения.

"Преступления Кремля не скрыть! Выводы экспертов ОЗХЗ относительно применения именно "Новичка" в британском Эймсбери – это очередное подтверждение преступной сущности российского агрессора. Для него человеческая жизнь ничего не стоит. А для его преступлений – не существует границ", – Петр Порошенко в своем Facebook.

Украинский президент подчеркнул, что список людей, которые стали жертвами Кремля шокирует.

Это десятки украинских политических заключенных в российских тюрьмах, сотни погибших в результате сбития Россией рейса МН17, тысячи погибших на Донбассе и миллионы наших сограждан, выброшенные из своих домов российскими агрессорами", – заявил президент.

Кроме того, глава государства отметил, что пришло время, чтобы Россия изменила свое поведение и отказалась от агрессии.

"Украинская авантюра дорого стоит Кремлю, постоянно увеличивая цену агрессии. И так будет со всеми другими гибридными атаками Москвы, как и в отношении сегодняшних продолжающихся бомбардировок в Сирии. Кремль должен понять, что его циничная политика раскрыта, и пришло время отказаться от агрессии, траты сил на нелепые опровержения и изменить свое поведение",– добавил президент.

Также Порошенко обратился к лидерам западных государств и напомнил им о необходимости сохранения давления на Кремль: "Не умиротворением и флиртом с Москвой, а усилением санкций и единством с солидарностью сможем остановить кремлевскую отраву и не допустить ее дальнейшее расползание и новые жертвы".