Украина Выпадет снег: синоптики уточнили прогноз по похолоданию в Украине

2018-09-23 08:08 366

 

В воскресенье, 23 сентября, погода в Украине резко ухудшится. Дожди передвинутся с запада на остальную территорию, местами выпадет мокрый снег.

Так, температура снизится: на западе ожидается +16 +18 градусов. В центре и на севере будет от +14 до +16 градусов, на востоке и юге - от +19 до +25 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.

На высокогорье Карпат дождь, местами с мокрым снегом, температура в течение суток 1-6° тепла.

В Киеве 23 сентября также ожидается резкое изменение погодных условий: дожди, усиление ветра до 15-20 м/с; значительное снижение температуры ночью до 6-11 градусов, днем до 12-17 градусов.

 

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