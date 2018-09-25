Мир Ученые назвали способ регулировать собственное давление

2018-09-25 20:30 435

Ученые заявили, что контроль над собственным дыханием является средством лечения гипертонии, как выяснили исследователи. Когда человек учится дышать глубоко и медленно, тем самым он эффективно снижает артериальное давление, передает HealthyStyle.

Обучение тому, как регулировать свое дыхание, может помочь человеку в лечении гипертонии, если это начать на ранней стадии. Ученые утверждают, что контролирующие дыхание нейроны также воздействуют на артериальное давление. Следовательно, более глубокое дыхание может понизить показатель давления и привести к излечению гипертонии.

Это расстройство является основным единичным фактором риска тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний вроде инсульта и инфаркта, а также диабета. Количество жертв гипертонии постоянно растет, статистика показывает, что с повышенным артериальным давлением сегодня сталкивается каждый третий взрослый житель нашей страны. Именно поэтому очень важно выявлять гипертонию на самой ранней стадии, когда лечение является максимально эффективным.

Дыхание и артериальное давление функционально связаны через симпатическую нервную систему, которая посылает сигналы в сердце и кровеносные сосуды.

Австралийские ученые из Университета Мельбурна выяснили, что при нарушении невральной активности у молодых людей можно добиться большего контроля над артериальным давлением. Нарушенная невральная активность приводила к изменению показателей давления с каждым вдохом и выдохом. Ученые подчеркивают, что прерывая активность между этими двумя группами нейронов в подростковый период можно существенно снизить зависимость от скачков артериального давления во взрослом возрасте.

По мнению авторов исследования, полученные ими данные полностью соответствует тому, что давно было известно профессиональным спортсменам и восточном философам. Они давно установили связь между глубоким дыханием и ритмом сердцебиения. Биатлонисты регулируют дыхание, тем самым замедляя ритм сердца перед стрельбой, а поклонники восточных медитационных практик вроде йоги и пранаямы уже давно определили связь между дыханием и здоровьем.