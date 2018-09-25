Мир Ученые назвали способ регулировать собственное давление

2018-09-25 20:30 435

 

Ученые заявили, что контроль над собственным дыханием является средством лечения гипертонии, как выяснили исследователи. Когда человек учится дышать глубоко и медленно, тем самым он эффективно снижает артериальное давление, передает HealthyStyle.

Обучение тому, как регулировать свое дыхание, может помочь человеку в лечении гипертонии, если это начать на ранней стадии. Ученые утверждают, что контролирующие дыхание нейроны также воздействуют на артериальное давление. Следовательно, более глубокое дыхание может понизить показатель давления и привести к излечению гипертонии.

Это расстройство является основным единичным фактором риска тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний вроде инсульта и инфаркта, а также диабета. Количество жертв гипертонии постоянно растет, статистика показывает, что с повышенным артериальным давлением сегодня сталкивается каждый третий взрослый житель нашей страны. Именно поэтому очень важно выявлять гипертонию на самой ранней стадии, когда лечение является максимально эффективным.

Дыхание и артериальное давление функционально связаны через симпатическую нервную систему, которая посылает сигналы в сердце и кровеносные сосуды.

Австралийские ученые из Университета Мельбурна выяснили, что при нарушении невральной активности у молодых людей можно добиться большего контроля над артериальным давлением. Нарушенная невральная активность приводила к изменению показателей давления с каждым вдохом и выдохом. Ученые подчеркивают, что прерывая активность между этими двумя группами нейронов в подростковый период можно существенно снизить зависимость от скачков артериального давления во взрослом возрасте.

По мнению авторов исследования, полученные ими данные полностью соответствует тому, что давно было известно профессиональным спортсменам и восточном философам. Они давно установили связь между глубоким дыханием и ритмом сердцебиения. Биатлонисты регулируют дыхание, тем самым замедляя ритм сердца перед стрельбой, а поклонники восточных медитационных практик вроде йоги и пранаямы уже давно определили связь между дыханием и здоровьем.

Еще по теме

США готовы помочь Украине с обороноспособностью

2018-09-16 10:00 885

Медики рассказали о самых действенных способах избавления от похмелья

2018-05-15 20:00 4035

Адвокат Ноздровськой инициировал собственное расследование

2018-01-04 21:00 4825

Государство больше не будет регулировать цены на продукты

2017-06-08 09:33 4840

Еще новости в разделе "Мир"

Ученые назвали способ регулировать собственное давление

2018-09-25 20:30 435

фото + видео Соседка Украины пережила сильный снегопад

2018-09-25 18:30 450

Оперная дива Монсеррат Кабалье срочно госпитализирована - стал известен диагноз

2018-09-25 15:16 333

Генсек ООН привел пример фантастической смены власти без кровопролития

2018-09-24 12:14 498
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Ученые назвали способ регулировать собственное давление 2018-09-25 20:30 435
фото + видео Соседка Украины пережила сильный снегопад 2018-09-25 18:30 450
Оперная дива Монсеррат Кабалье срочно госпитализирована - стал известен диагноз 2018-09-25 15:16 333
Генсек ООН привел пример фантастической смены власти без кровопролития 2018-09-24 12:14 498

Лента

21:30 Госдеп: если Украина пожелает вступить в НАТО, Вашингтон не будет против
21:00 В МИД России возмутились из-за ежегодного послания Порошенко
20:30 Ученые назвали способ регулировать собственное давление
20:00 Рева рассказал, как оформить субсидию при доходе ниже «минималки»
19:30 Усик рассказал, почему согласился на бой с Беллью
19:00 Стало известно, когда из Украины уйдут дожди: синоптик дала "теплый" прогноз
фото + видео 18:30 Соседка Украины пережила сильный снегопад
18:06 В КГГА рассказали, когда в столице появится горячая вода
17:55 Стало известно, о чем будет говорить Порошенко на Генассамблее ООН
17:30 В нападении на одесского активиста Михайлика подозревают парализованного инвалида – СМИ