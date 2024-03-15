ВОЙНА В Украине Цивилизованный мир полностью перестал воспринимать армию рф, как серьезную угрозу

2024-03-15 19:31

Опрос, проведенный перед Мюнхенской конференцией по безопасности, показал снижение восприятия войны россии против Украины как большой угрозы миру по сравнению с прошлогодними результатами. Об этом говорится в докладе с результатами опроса Munich Security Index.

В опросе собирают мнения респондентов в 12 странах о 32 различных рисках, чтобы отслеживать изменение тенденции со временем.

Это репрезентативные выборки по 1000 человек из стран Группы семи и БРИКС, кроме россии, по отдельным вопросам опроса проводится также в Украине. Сбор данных проходил в конце октября – начале ноября с привлечением авторитетных социологических компаний в данных странах. Возможная погрешность составляет 3,1 процентного пункта.

В опросе прошлого года россия оставалась наивысшим риском в пяти странах G7, теперь это только Великобритания и Япония. У немцев обеспокоенность российской угрозой теперь на 7-м месте, у французов – на 6-м, в Италии – на 12-м.

В целом в странах G7 российская угроза в 2022 году воспринималась как самая большая проблема, а в опросе конца 2023 года оказалась на 4 месте.

Заметно возросла обеспокоенность по поводу возможной массовой миграции вследствие вооруженных конфликтов или изменений климата, а также радикального исламистского терроризма, особенно в Европе и Северной Америке. Индикаторы, связанные с внешней средой и изменением климата, почти во всех странах входят в первую тройку угроз.

Среди стран G7 также заметно возросло беспокойство по поводу угрозы со стороны Ирана.

В США наибольшую угрозу видят кибератаки, на втором месте – политическая поляризация в обществе, на третьем – угроза Китаю.