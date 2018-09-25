Украина Стало известно, когда из Украины уйдут дожди: синоптик дала "теплый" прогноз

2018-09-25 19:00 669

В среду из Украины уйдет дождливый циклон и осадки прекращаться почти по всей территории Украины, однако теплее не станет.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Антициклон с центром завтра над Венгрией организует сухую погоду в большинстве стран континентальной Европы. В Украине среде наконец выпихнет дождливый циклон за наши пределы, осадки прекратятся, ветер постепенно стихнет. Лишь небольшой дождь завтра вероятный на Полтавщине, Харьковщине, в районе Днепра и Кропивницкого. И там может все ограничиться просто густой облачностью", - рассказала метеоролог.

По ее словам, ближайшей ночью в Украине местами ожидаются заморозки. В Карпатах, кроме заморозков предполагается снег.

"В Карпатах, а точнее, на высокогорье, выпадал мокрый снег и снег. Что ж, все логично: на фоне снижения температуры воздуха до 0-2 градусов мороза дождь перешел в мокрый снег. Сенсацию из этого делать не стоит, конец сентября, как-никак, плюс горный фактор. Снегоуборочную технику пока к зиме готовить можно)), в принципе, но практически использовать разве что лопаты высоко в горах", - пишет синоптик.

Она также сообщила, что ночью в Украине 26 сентября ожидается +2 +9 градусов, местами заморозки 0-3 градуса, днем +9 +14 градусов. В дальнейшем постепенно теплеть, однако в субботу снова пройдет дождь и похолодает.

В Киеве сегодня еще дождь, завтра - без осадков. Ближайшей ночью в столице +2 +4 градуса, местами заморозки 0-2 градуса, днем +12 +13 градусов.

"С ближайшей перспективы приятной будет пятница - солнце и +20 градусов. Даже не верится - ведь в субботу снова станет холодно. Держите поближе к себе теплых котов и крутите красивыми узлами шерстяные шарфы вокруг шеи", - подытожила Диденко.