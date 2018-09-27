Мир Uber оштрафовали на 148 млн долларов за утечку данных

2018-09-27 12:43 105

Компания Uber выплатит 148 млн долларов США за то, что в 2016 году она скрыла серьезное нарушение конфиденциальности данных водителей. 

"Расследование длилось 10 месяцев и выявило утечку данных с 57 млн учетных записей Uber, среди чего 600 тыс. номеров водительских удостоверений", - сообщает Reuters.

Также суд обязал Uber в течении следующих двух лет подавать ежеквартальный отчет о любых инцидентах, связанных с безопасностью данных. 

В ноябре 2016 года, когда произошла утечка данных, компания Uber заплатила за молчание хакерам 100 тыс. долларов. Среди них 20-летний мужчина из Флориды и гражданин Канады.

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