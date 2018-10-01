Политика Минские переговоры на грани срыва - полномасштабная война может вернуться на Донбасс

2018-10-01 13:14 267

Минские переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, в ходе которых ранее были достигнуты договоренности об отведении сил, на грани срыва.

Причина в том, что официальный Киев настаивает на смене площадки для встреч. Это связано с тем, что союзная России республика Беларусь не может считаться нейтральной стороной и, так или иначе, действует субъективно.

Так, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на днях официально заявил, что делегация Беларуси при ООН "хронически" голосует против любых идей и предложений Киева, даже тех, которые не касается конфликта с РФ.

"Мне кажется, что надо уже делать серьезные выводы с позиции Беларуси, с позиции Казахстана. Если еще можно понять голосование Сирии, Северной Кореи, - это просто сателлиты. Но так скажем, наши соседи, наши бывшие партнеры по СНГ - я не могу понять, почему они голосуют "против", - заявил Ельченко.

Аналогичной точки зрения придерживается представитель Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

"Это полное подыгрывание Москве. И такая позиция полностью противоречит статусу страны, которая является площадкой мирных переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Я - за перенос площадки в действительно нейтральную страну", - резюмировала Геращенко.

Примечательно, именно о переносе Минских встреч в Казахстан зимой нынешнего года говорил американский лидер Дональд Трамп. Тогда во время встречи с казахским лидером Нурсултаном Назарбаевым он заявил о целесообразности переноса переговоров из Минска.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко уверяет, что альтернативы Минску, как переговорной площадке по урегулированию ситуации, не существует.

Эксперты же уверяют, что чисто механическое перемещение переговорной площадки в другую страну, без изменения Минского формата, мало что изменит. Более того, такой шаг может принести негатив для Украины. К примеру, может появиться персональная обида Лукашенко, что обернется проблемами на нашей северной границе, в торговле и т.п. Кроме того, представители ОРДЛО не поедут на переговоры, к примеру, в Австрию.

Наиболее нежелательными последствиями может стать полный отказ сторон от переговоров. Фактически это будет означать разрыв ранее достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий. А ведь заинтересована в мире в первую очередь Украина.

Другим тревожным сигналом стало недавнее самоустранение из Минского процесса экс-президента Леонида Кучмы. Напомним, именно он в 2014 году поставил подписи от имени Украины в тех самых Минских протоколах.

В конце прошлой недели Кучма официально объявил, что покидает ТКГ, пояснив решение в несвойственной для себя манере - якобы устал от постоянных стрессов и безрезультативности этий работы. Такой ход выглядел бы куда логичней, если бы действительно назревал срыв переговоров. Как опытный политик и хороший стратег, Кучма просто предпочел остаться в стороне от последующего скандала на международном уровне и вероятного нового кровопролитного обострения на Донбассе.