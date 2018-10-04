Украина Включенный ближний свет фар: мифы, реальность, опасности и расход топлива

2018-10-05 15:45 132

С  октября по май украинские водители обязаны включать ближний свет фар даже днем. Правда, только на загородных дорогах.  Как «ближний» влияет на безопасность на дороге и увеличивает ли он расход топлива? Сегодня мы рассмотрим некоторые мифы и факты о передвижении на автомобиле с включенными фарами днем.

Если резюмировать десятки исследований, проведенных в европейских и скандинавских странах, целесообразность использования ближнего света в осенне-зимний период становится очевидным. Так, согласно реальным экспериментам, включенные фары днем снижают риск лобовой аварии почти на 10 процентов!

Плюс к этому на 15 процентов уменьшается риск сбить пешехода и на 10 процентов – скутериста или велосипедиста. Это объясняется тем, что пешеходы и велосипедисты замечают автомобиль с фарами гораздо раньше, чем машину без включенного ближнего света. Кроме того, на 7% меньше опасность при опережении – автомобиль лучше виден в боковом зеркале.

Есть отдельная категория людей, предпочитающая не включать фары днем из соображений экономии. Да, на самом деле они увеличивают расход топлива. На сколько? Все зависит от модели автомобиля и самой светотехники.

С 1 ОКТЯБРЯ ЗА ГОРОДОМ НУЖНО ВКЛЮЧАТЬ БЛИЖНИЙ СВЕТ ИЛИ ХОДОВЫЕ ОГНИ

Если речь идет о LED-фарах или светодиодных ходовых огнях, увеличение расхода минимальное. Говоря об обычных галогенках, они увеличивают расход топлива в среднем на 1-2 процента, не больше. В среднем – около 0,1 л в час (пробег в данном случае не важен). При актуальных ценах имеем чуть больше 2 грн./ч. Если действительно хотите экономить, тогда уж лучше не включайте кондиционер – сэкономите более 20-30 гривен в час.

 Также есть миф, что постоянно включенный ближний свет приводит к преждевременному износу электрики в авто. Отчасти это так, но на самом деле лампы гораздо чаще перегорают от перепадов напряжения и, кстати, из-за качества наших дорог, которые дают чрезмерные вибрации.

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