Политика Турчинов заявил, что СНБО не станет медлить с решением по закрытию телеканалов

2018-10-05 11:15 177

Обращение Верховной Рады к СНБО о введении санкций против компаний, входящих в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne, касается только их учредителей.

"Украинский парламент имеет право обратиться к СНБО с инициативой введения санкций и он действовал в пределах своих полномочий. Мы пока не получали официальный текст этого решения, но то, что обсуждалось, говорит о том, что санкции будут направлены именно против учредителей этих каналов", заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает Интерфакс-Украина.

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Он отметил, что у телеканалов 112 Украина и NewsOne сложная структура собственности, но в ней, "безусловно, есть нерезиденты" Украины.

"В законе есть позиции, когда санкции могут применяться и к украинским юридическим лицам. Речь идет о террористической деятельности, а пропаганда терроризма является составляющей частью террористической деятельностью", - добавил Турчинов.

Секретарь СНБО указал, что не видит никаких препятствий тому, чтобы обращение Верховной Рады было оперативно рассмотрено СНБО.