Политика Верховная Рада ввела санкции против неугодных телеканалов - блокировка счетов, запрет на вещание, заморозка зарплат

2018-10-04 12:13 282

Чем меньше времени остается до президентских и парламентских выборов в Украине, тем меньше и свободы слова, на которую имеют право журналисты. Сегодня на заседании парламента 229 нардепов поддержали постановление № 9157, фактически дающее право СНБО в считанные часы закрыть любой украинский телеканал, заподозренный в пропаганде. Эксперты говорят, за сложной формулировкой в документе кроется простой и понятный принцип: "кто не с нами, тот против нас". Неугодные журналисты банально станут безработными.

Верховная Рада Украины призвала Совет национальной безопасности и обороны Украины ввести санкции против некоторых телеканалов.

Cпорный проект постановления № 9157 "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" поддержали 229 народных депутатов.

Проект постановления представил секретарь оборонного комитета парламента, нардеп от БПП Иван Винник.

"Мы понимаем, что журналистский состав канала достойно выполняет свою работу, понимаем, что они стараются соблюдать принципы этики украинского журналиста. ... Но мы обязаны выполнить требования петиции – рассмотреть, принять, комитет предлагает именно такую формулировку, и отправить на СНБО предложения относительно применения персональных ограничительных санкций", - сказал Винник.

Парламент, констатируя, что "в деятельности ряда юрлиц имеются системные признаки подражания дискурсивных практик русской имперско-шовинистической пропаганды, на постоянной основе фиксируются проявления пропаганды и распространения идеологии терроризма", постановил предложить Совету национальной безопасности и обороны применить санкции к ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ТВ "Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "Новости 24 часа".

Речь идет о таких санкциях:

блокирование активов,

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, которые дают право осуществлять вещание;

запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;

ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;

полный или частичный запрет совершения сделок в отношении ценных бумаг, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно закону "О санкциях";

запрещение выдачи разрешений, лицензий Нацбанка на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства;

прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;

другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом "О санкциях".

Данное постановление вступит в силу со дня его публикации.