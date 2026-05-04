Політика Володимир Зеленський прибув у Єреван на саміт Європейської політичної спільноти

2026-05-04 13:32

Президент Володимир Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти, що розпочинається у Єревані в понеділок, 4 травня. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

На саміт у Єревані, що відбудеться під гаслом Будуємо майбутнє: єдність і стабільність у Європі, цьогоріч запросили 48 глав держав і урядів. Уперше у форумі Європейської політичної спільноти візьме участь країна з-поза меж Європи - Канада.

Нагадаємо, 3 травня після низки зустрічей і перемовин у Вірменії Зеленський назвав три ключові завдання свого візиту. Перше: наблизити достойне завершення війни. Друге: прискорити реалізацію європейського пакета підтримки для України обсягом 90 млрд євро. Третє: зміцнити українську протиповітряну оборону та енергетичну підтримку.

Програма першого дня візиту в Єреван була присвячена зміцненню відносин із ключовими європейськими країнами, зокрема йшлося про зустрічі з урядовцями Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії.

