Политика Кремль решил добить Сенцова - в РФ проигнорировали письмо о прекращении голодовки

2018-10-09 13:42 144

Российские тюремщики уверяют, что украинский режиссер Олег Сенцов, который отбывает наказание в российской колонии, не прекращал голодовку.

"Официально вам заявляю, никакого официального заявления о прекращении голодовки от Сенцова не поступало... Он… так и голодает", - сообщил уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак.

По его словам, состояние Сенцова "относительно удовлетворительное".

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"В следующий раз я планирую его посетить в ноябре, раньше не поеду", - отметил Сак.

Напомним, Олег Сенцов заявил о прекращении голодовки с 6 октября - спустя 145 дней послее ее начала. Его адвокат опубликовал письмо с заявлением украинца по данному решению.