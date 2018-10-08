Политика Прекративший голодовку Сенцов пишет сценарий фильма о выживании в российской тюрьме

2018-10-08 13:14 75

Украинский режиссер, политзаключенный Кремля Олег Сенцов начал писать сценарий нового фильма.  Известно, что он уже начал писать сценарий для будущего фильма. Это будет рассказ о жизни в тюрьме и заключенных.

Также в Киеве будет поставлен спектакль по пьесе Олега Сенцова "Номера". Это рассказ о заключенном обществе, которое пытается побороть свои страхи, получить утопическую свободу, но продолжает бежать по кругу.

Напомним, в минувшую пятницу российские тюремщики сообщили, что Олег Сенцов прекратил голодовку. Это подтвердил и его адвокат. По словам последнего, решение о прекращении голодовки принято после того, как российские врачи выдвинули ультиматум Сенцову, предложив либо добровольно прекратить голодовку, либо согласиться на принудительное кормление.

Режиссер голодал 145 дней (с 14 мая). Основным требованием было отпустить на свободу украинцев, которые стали политзаключенными Кремля.

Напомним, Олег Сенцов был арестован ФСБ в мае 2014 года, после аннексии Крыма Россией. Его обвинили в планировании терактов и вывезли в Москву. Там режиссера приговорили к 20 годам колонии, несмотря на отсутствие доказательств.

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