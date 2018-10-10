Политика Стало известно, когда в Стамбуле начнется обсуждение предоставления Томоса Украины

2018-10-10 12:15 252

Обсуждение вопроса Томоса об автокефалии Украине возможно состоится только после отчета экзархов патриарха Варфоломея в Стамбуле.

Оно запланировано на среду, 10 октября, сообщил глава информационного управления УПЦ КП Евстратий Зоря.

"Экзархи Вселенского Патриарха отбыли из Киева в Стамбул. 10 октября будут отчитываться, только после этого возможно обсуждение вопроса Томосу.

Поэтому сообщение, что "Томос уже есть" - не соответствуют действительности, а информационно - вредны, потому что после волны "перемоги" пойдет волна "зрады", когда окажется, что вопрос Синод еще не обсудил", – написал Зоря на своей странице в соцсети Facebook

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