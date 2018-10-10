Политика В Верховной Раде признали, что военный сбор отменять не будут, поскольку очень нужны деньги

2018-10-13 11:02 282

Как заявил нардеп из БПП Юлий Мамчур, Украина пока не может отказаться от военного сбора.

"Страна в такой ситуации, что без этих денег нельзя, это существенно. В этом году только 12 млрд было выплачено военного сбора.

Но эти средства идут не только на вооруженные силы, конечно, они идут на развитие военно-промышленного комплекса, который в течение многих лет был заброшен. И те же разработки новых ракетных комплексов, которые в Днепре разрабатывают - это все тоже финансируется из этих средств, поэтому от него (военного сбора) отказаться очень трудно в данном случае, такая тяжелая ситуация", – сказал Мамчур.

По его словам, к такой ситуации привело "26-летнее недофинансирование сектора национальной безопасности и обороны".

Напомним, военный сбор был введен в Украине с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% доходов, подлежащих налогообложению. Плательщиками военного сбора являются физические лица - резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине.

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