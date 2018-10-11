Политика "Вы увидите, чем вы думаете", - Трамп отреагировал на покупку Индией российских ПВО С-400

2018-10-11 12:15 186

Президент США пообещал в ближайшее время дать ответ Индии за покупку российских ПВО С-400.

"Индия узнает. Вы увидите, раньше, чем вы думаете", − заявил Дональд Трамп , отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Напомним, ранее стало известно, что Россия заключила контракт на поставку комплексов С-400 Триумф в Индию. Сумма сделки превышает пять миллиардов долларов.

Начальник штаба индийских сухопутных войск Бипин Рават подчеркнул, что угрозы США ввести санкции против Индии из-за покупки российских ЗРК не повлияют на решение Дели.