"Вы увидите, чем вы думаете", - Трамп отреагировал на покупку Индией российских ПВО С-400

Президент США пообещал в ближайшее время дать ответ Индии за покупку российских ПВО С-400.
"Индия узнает. Вы увидите, раньше, чем вы думаете", − заявил Дональд Трамп , отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
Напомним, ранее стало известно, что Россия заключила контракт на поставку комплексов С-400 Триумф в Индию. Сумма сделки превышает пять миллиардов долларов.
Начальник штаба индийских сухопутных войск Бипин Рават подчеркнул, что угрозы США ввести санкции против Индии из-за покупки российских ЗРК не повлияют на решение Дели.