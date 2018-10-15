Политика ''Раскол - всегда плохо'': Лукашенко внезапно выступил против Украины из-за автокефалии

2018-10-15 16:30 264

 

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал патриарха РПЦ Кирилла и заявил, что выступает против раскола православия.

Он назвал его опасным, передает ТАСС. "Раскол - это всегда плохо, это плохие последствия, это опаснее всего. Мы очень болезненно относимся к тому, что происходит в православии", - сказал Лукашенко.

По его словам, "мир изменился не к лучшему, и заложниками становится уже все население нашей планеты".

"Я хочу пожелать вам мудрости и терпения, всем иерархам нашей церкви. Мы как прихожане будем стараться поддерживать единение всех процессов, чтобы сохранить мир на земле, уж слишком близко мы подошли к опасной черте", - сказал президент Беларуси.

"К сожалению, наша церковь часто становилась заложницей межгосударственных отношений, порой наших неправильных поступков", - добавил Лукашенко.

Еще по теме

Президент Украины Петр Порошенко заручился поддержкой противников Трампа

2018-10-13 10:27 1257

Второго президента Кучму на минских переговорах может заменить третий гарант Ющенко

2018-10-08 15:16 1794

В НАТО прокомментировали языковой спор Украины и Венгрии

2018-10-02 21:00 984

Один из отравителей Скрипаля помог Януковичу бежать из Украины – СМИ

2018-10-01 21:30 816

Еще новости в разделе "Политика"

В Киеве официально начался отопительный сезон

2018-10-15 17:30 105

Трамп похвастался, что дал Украине оружие, а Обама - подушки

2018-10-15 17:00 132

''Раскол - всегда плохо'': Лукашенко внезапно выступил против Украины из-за автокефалии

2018-10-15 16:30 264

Выход платный: Лондон и Брюссель договорились о безопасной сделке по Brexit

2018-10-15 15:45 195
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В Киеве официально начался отопительный сезон 2018-10-15 17:30 105
Трамп похвастался, что дал Украине оружие, а Обама - подушки 2018-10-15 17:00 132
''Раскол - всегда плохо'': Лукашенко внезапно выступил против Украины из-за автокефалии 2018-10-15 16:30 264
Выход платный: Лондон и Брюссель договорились о безопасной сделке по Brexit 2018-10-15 15:45 195

Лента

18:30 Усик-Беллью: прогнозы букмекеров резко изменились
18:00 В Украине запретили 8 популярных препаратов
17:30 В Киеве официально начался отопительный сезон
17:00 Трамп похвастался, что дал Украине оружие, а Обама - подушки
16:30 ''Раскол - всегда плохо'': Лукашенко внезапно выступил против Украины из-за автокефалии
15:45 Выход платный: Лондон и Брюссель договорились о безопасной сделке по Brexit
фото 15:16 Одна из наиболее коварных гор Непала убила целую группу альпинистов
14:43 Ким Чен Ын отказался передать Вашингтону секретный список ядерных объектов КНДР
14:15 Новая утечка в Facebook: украдены личные данные десятков тысяч пользователей
13:46 Совет Евросоюза сегодня утвердил новые санкции против Москвы - заморожены счета, блокированы сделки