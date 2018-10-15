''Раскол - всегда плохо'': Лукашенко внезапно выступил против Украины из-за автокефалии

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал патриарха РПЦ Кирилла и заявил, что выступает против раскола православия.
Он назвал его опасным, передает ТАСС. "Раскол - это всегда плохо, это плохие последствия, это опаснее всего. Мы очень болезненно относимся к тому, что происходит в православии", - сказал Лукашенко.
По его словам, "мир изменился не к лучшему, и заложниками становится уже все население нашей планеты".
"Я хочу пожелать вам мудрости и терпения, всем иерархам нашей церкви. Мы как прихожане будем стараться поддерживать единение всех процессов, чтобы сохранить мир на земле, уж слишком близко мы подошли к опасной черте", - сказал президент Беларуси.
"К сожалению, наша церковь часто становилась заложницей межгосударственных отношений, порой наших неправильных поступков", - добавил Лукашенко.